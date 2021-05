Honor si domluvil čipy, chystá velkolepý návrat. Zatím ale jede postaru

Honor se na dodávkách procesorů domluvil na konferenci Qualcommu. Ten současně představil nový procesor střední třídy Snapdragon 778G s podporou 5G. Je to druhý nejvýkonnější čip značky v sedmičkové řadě. Je vyráběný 6nm výrobním procesem tchajwanskou společností TSMC. Není to vyloženě čip pro top modely, ale pro vyšší střední třídu.

A právě tam by měla patřit chystaná řada Honor 50. Tu výrobce oznámil, ale zatím nepředstavil. Další informace slibuje na červen. Minimálně některý z modelů Honor 50 dostane právě nový Snapdragon 778G. V prodeji by se novinka mohla ukázat během léta, nejpozději v září.

A už by to měl být model co nejvíc samostatně vyvinutý. Doposud totiž Honor těžil s nedávné značné příbuznosti s modely Huaweie. S tím se rozešel loni na podzim, kdy ho mateřský Huawei prodal konsorciu čínských distributorů a lokální vládě v Šen-čenu.

Honor zatím představoval nové modely pro čínský trh, kde americké embargo má jen částečný vliv, problémy s nemožností používat služby Googlu jsou zde irelevantní. Tyto novinky jsou zjevně stále postavené na hardwaru vyvinutém ještě v rámci koncernu Huawei. Ostatně, platí to i pro náramek Band 6. Ten obě značky představily nedávno na českém trhu pod stejným jménem téměř současně a je to prakticky jeden výrobek.

Tím, že se Honor zbavil amerického embarga, má dvě výhody. Jednu jsme již zmínili – může opět zákazníkům po celém světě mimo Čínu nabízet smartphony se službami Googlu. A neměl by mít problémy s dodávkami součástek, což je u Huaweie stále problém.

Z toho může těžit i další oznámená, ale zatím nepředstavená, a tudíž tajemná novinka. Honor Magic by měl být vrcholným modelem značky a pohánět by ho měl špičkový Snapdragon 888. Jeho premiéru předpokládáme později než u řady 50. A stejně tak by se měl začít prodávat asi až na podzim.

Jednu novinku přesto Honor nedávno představil. Jmenuje se Play 5 a je určený výhradně pro domácí čínský trh. Telefon nemá služby Googlu, takže nedává smysl, aby ho Honor nabízel jinde ve světě.

Přístroj střední třídy má pro Čínu dnes již nutnou podporu 5G, pohání ho Mediatek Dimensity 800U. OLED displej má úhlopříčku 6,53 palce a FHD+ rozlišení. Paměťová výbava je bohatá, vždy je k dispozici 8 GB operační a na výběr pak 128, nebo 256 GB uživatelské paměti.

Zadní fotoaparát má čtyři objektivy, hlavní má 64 Mpix, širokoúhlý 8 Mpix a dva dvoumegapixelové jsou zde do počtu. Telefon má na dnešní dobu poměrně malou baterii s kapacitou jen 3 800 mAh. Na nabíječce si pak moc dlouho nepobude, protože 66W nabíječka by ho měla dobít za čtyřicet minut.