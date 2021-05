Velký návrat z embarga. Honor chystá velmi zajímavou řadu 50

Huawei stále tíží americké embargo a nevypadá to, že by se na tom mělo něco změnit. Budou to již dva roky a embargo má na Huawei opravdu zásadní vliv. Nejenom že prodeje smartphonů klesají, ale v poslední době má firma problémy i s dodávkami komponent. Takže jí klesají i prodeje doma v Číně, kde by jinak omezení služeb Googlu nemělo žádný vliv.

Aby s sebou Huawei nestáhl i dceřinou značku Honor, tak ji loni na podzim prodal konsorciu čínských distributorů a regionální vlády v Šen-Čenu. Od té doby probíhá důrazné oddělení obou společností, i když se spekuluje, že součástí dohody je právo Huaweie Honor zpětně odkoupit.

V každém případě Honor urychleně pracuje na nových modelech, které budou „embargaprosté“, takže se s nimi může pustit do boje o zákazníky na všech světových trzích. O prvním samostatném modelu View 40 ze začátku roku to ještě neplatilo, to je vlastně varianta Huweie Nova 8 Pro.

View 40 je určený jen pro čínský trh a postrádá globální variantu, i když už má třeba procesor Dimensity 1000+ od Mediateku. Ale další modely by již měly být od Huaweie odstřižené, tedy plně pod kontrolou Honoru.

Platit by to mělo na chystanou řadu 50, kterou chce Honor představit v červnu, což je vlastně tradiční termín pro jeho novinky. Modelů bude více, zřejmě základní 50, 50 Pro a možná i další varianty jako třeba odlehčená Lite. To je vlastně pro značku i pro Huawei obvyklý postup.

O telefonu zatím mnoho informací není, aktuálně se objevila jedna fotografie zadní části modelu 50 Pro. Zajímavý je zde samozřejmě hlavně modul fotoaparátu, který má dva velké kruhy. V horním je hlavní snímač, ve spodním pak snímače dva, z nichž by jeden měl být periskopový teleobjektiv. U levnějších modelů bude zcela jistě teleobjektiv chybět, nahradí ho buď makro snímač, nebo snímač hloubky ostrosti.

Zajímavé je, že design sestavy fotoaparátu je velmi podobný tomu, který má mít řada Huawei P50. Což můžete posoudit v galerii. Takže je dost možné, že je designový návrh obou přístrojů stejný. Ale samotný hardware by již měl být plně pod kontrolou Honoru.