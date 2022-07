Mobily na koncerty nepatří. Na svých je nechce už ani legendární Dylan

Jednaosmdesátiletý Dylan odehraje v říjnu ve Velké Británii sérii devíti koncertů, kromě Londýna vystoupí také v Cardiffu, Nottinghamu či Glasgow. Tamní fanoušci ho budou moci vidět naživo poprvé po pěti letech. Odejdou z nich ovšem s maximálně vlastními vjemy, žádný obrazový materiál totiž mobilem během nich nepořídí.

Pouzdra s magnetickými zámky, která znemožňují použití mobilního telefonu během koncertu, Dylan využíval i při vystoupeních v USA. Ke stejnému opatření už sáhli i mnozí jeho kolegové, kteří si nepřejí, aby záznamy z koncertů volně kolovaly na sociálních sítích. Bez telefonu se museli obejít například diváci na koncertech Madonny, Alicie Keys nebo kytaristy rockového dua The White Stripes Jacka Whitea.

Právě White je jedním z dlouhodobých propagátorů tohoto postupu. Pořizování fotek, videí a záznamů zvuku na svých koncertech zakazuje už více než čtyři roky. „Myslíme si, že si koncert lépe užijete, když nebudete neustále koukat do svých zařízení,“ stojí ve vyjádření jeho týmu pro server NME z ledna 2018.

Požadavek, aby návštěvníci své mobilní telefony u vstupu vložili do uzamykatelného pouzdra Yondr, měl White i na nedávném koncertě v pražském Foru Karlín.

Používání mobilů během svých vystoupení zakazují například i komici Chris Rock či Dave Chapelle, a to zejména kvůli eliminaci rizika vytržení jejich vtipů z kontextu. Použití pouzdra vyžadují také některé americké školy či budovy soudů. Ne vždy je však tento postup stoprocentní, jak dokázal nedávný „únik“ snímků a videí zachycujících amerického herce Jesse Williamse v divadelní hře o baseballu a homofobii Take Me Out ve chvíli, kdy se v ní objeví zcela nahý.