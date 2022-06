Smartphony možná zabijí nahé scény na Broadwayi. Objevují se online

„Dávat nahé fotky někoho na internet bez jeho souhlasu je opravdu odporné,“ reagoval americký herec Jesse Williams, jedna z hvězd televizního seriálu Chirurgové, na video zveřejněné na sociálních sítích. Jeho autor totiž Williamse natočil během divadelní hry o baseballu a homofobii Take Me Out ve chvíli, kdy se v ní objeví zcela nahý. Byť jej tato zkušenost od dalšího vystupování na divadelních prknech neodradila, tak dal jasně najevo, že takové počínání ze strany návštěvníků kulturních akcí není v pořádku.

List The New York Times podotýká, že nahota se za posledních padesát let stala běžnou součástí broadwayských jevišť. Připomíná, že nahé scény na zdejších divadelních prknech mají za sebou třeba Nicole Kidmanová či Daniel Radcliff. Dáno je to zejména scénáři her a také smlouvami, v nichž herci s nahými scénami souhlasí.

Jenže riziko, že takovou scénu, která má zůstat jen na prknech či v paměti přítomných, některý z diváků vyfotí či natočí, je v poslední době velkým „strašákem“ nejen pro samotné aktéry, ale i pro producenty těchto her. Tento divácký nešvar živí mimo jiné také rozmach smartphonů, kdy zejména špičkové modely nemají problém pořizovat kvalitní obrazové materiály ani za horších světelných podmínek.

Video Williamse, jenž byl v květnu za svou roli v uvedené hře nominován na cenu Tony, kterou mohou získat pouze představení či herci z Broadwaye, se objevilo navzdory mimořádným opatřením, která přijal producent, divadelní společnost Second Stage Theatre. Návštěvníci představení jsou totiž povinni uložit své mobilní telefony do speciálních sáčků, v nichž jsou až do konce představení uzamčené. Toto opatření se ujalo zejména u stand-up představení – komici takto eliminují riziko vytržení jejich vtipů z kontextu. Nicméně opakovaně se ukazuje, že vynucování dodržování této povinnosti ze strany návštěvníků akce má zjevné trhliny.

Dokazuje to nejen Williamsův případ. Zákaz používat během představení mobilní telefon platil třeba i pro návštěvníky večera komiků v divadle Hollywood Bowl. Některým se jej však podařilo obejít. A tak se následně na internetu objevila videa, na nichž je zachycen jeden z nejznámějších komiků Dave Chappelle. Ke stejnému opatření přistoupil před svým prvním vystoupením po fiasku na letošních Oscarech i komik Chris Rock. Nicméně ani v tomto případě nebylo stoprocentní a i z této show se následně objevilo na síti video.

Přesto se speciální sáčky, které vyrábí společnost Yondr, rozhodlo u plánované hry Mr. Parker nasadit také divadlo Penguin Rep. A to z důvodu, že na krátký okamžik obsahuje nahotu. Podle prezidentky herecké asociace Actors’ Equity Association Kate Shindleové mnoho herců věří, že živé divadlo je určeno k tomu, aby se ho lidé účastnili mezi čtyřmi stěnami. Nepřímo tak naznačila, že to, co se děje na divadelních prknech, má zůstat v divadle.

„Pokud je tato posvátnost ohrožena, práce trpí,“ dodala s tím, že jakékoli neoprávněné nahrávání (focení) kýmkoli z publika může být považováno za porušení zákona. A to bez ohledu na to, zdali jsou herci nazí, nebo oblečení.

Bez patřičného souhlasu účinkujících se neobejde třeba ani divadelní archiv Newyorské veřejné knihovny, v němž je podle listu The New York Times uchováno více než 4 400 videozáznamů divadelních produkcí. Podle ředitele a kurátora archivu Patricka Hoffmana není ovšem výjimkou, že někteří herci nesouhlasili, aby scéna, v níž se objevují nazí, byla v archivu uchována.

Neznamená to však, že by herci s šířením svých nahých scén měli problém až s nástupem smartphonů. Dělo se tak i dlouho před příchodem prvního iPhonu v roce 2007. Současný problém spočívá především v rychlosti, jakou se inkriminovaný materiál dokáže šířit. Navíc je zcela vytržen z kontextu a jakékoli bližší, doplňující informace, pokud je autor videa/fotografie vůbec sám zveřejní, se ve vlně sdílení hodně snadno a rychle vytratí.

Neziskové divadlo, které hru Take Me Out s Williamsem uvádí, po této zkušenosti přijalo i další opatření. To spočívá v instalaci infračervené kamery, díky níž mohou jeho zaměstnanci sledovat chování lidí v publiku a snadněji tak odhalit snahu o natočení/vyfocení nahých scén.

Divadla na newyorské Broadwayi tedy přijímají další nová opatření, která mají chránit soukromí aktérů. Nelze však vyloučit ani možnost, že sami herci budou odmítat role, v nichž by se měli podle scénářů objevit nazí. Broadway tak, jak ji mnozí nyní znají, by tedy kvůli neukázněnosti některých návštěvníků mohla být i minulostí.