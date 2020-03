Bezdrátové nabíjení od Xiaomi láme rekordy, vyrovná se kabelu

Celá řada výrobců se stále ještě ani neodhodlala k implementaci bezdrátového napájení svých smartphonů, zatímco u jiných je oproti tomu kabelovému stále výrazně pomalejší (byť ale pohodlnější) alternativou. Nejnovější iPhony tak podporují 7,5W bezdrátové nabíjení, čerstvý model S20 Ultra od Samsungu pak umí 15W výkon.

Zatím předním hráčem na poli bezdrátového nabíjení byl Huawei s 27W bezdrátovým rychlonabíjením u modelu Mate 30 Pro. Ten se tak bezdrátově dovedl nabít do plné kapacity (4 500 mAh) za zhruba hodinu a půl. Nový prototyp od Xiaomi si však i Huawei strčí do kapsy, neboť podporuje až 40W výkon bezdrátového nabíjení. Oznámil to viceprezident společnosti Chang Cheng na čínské sociální síti Weibo.

Ve videu, které k oznámení přiložil, lze vidět, že stačí pouze 20 minut, abyste zařízení s kapacitou 4 000 mAh nabili na 57 procent kapacity. Do plného stavu pak potřebujete jen 40 minut. Bohužel se nezmínil, zda jde už o nějaký konkrétní smartphone, který dorazí na trh brzy, nebo zda je to pouhá demonstrace technologie, jež teprve čeká na reálné využití.

Výrobce Xiaomi má obecně celkem slušnou historii v kasání se novými převratnými technologiemi, které jsou ve skutečnosti v nedohlednu. Zatím jsme se nedočkali ani ohebného telefonu, ani revolučního 100W kabelového nabíjení, na které lákal už v minulém roce. Převratný smartphone Mi Mix Alpha s displejem obtočeným okolo celého těla se také zatím na trh nechystá a vyzkoušet si jej mohla pouze hrstka vyvolených.

Rychlejší bezdrátové nabíjení však mezi tím vším působí asi nejvíce realisticky, a pokud Xiaomi rychle přejde k jeho reálnému použití, předstihne taková novinka v rychlosti nabíjení i většinu konkurentů, kteří se v tomto ohledu stále spoléhají na kabel. Maximální výkon u Samsungu je například 45W (a ještě s adaptérem, který je třeba dokoupit), Huawei disponuje maximálně 40 W a třeba nové iPhony zvládnou jen maximálně 18W výkon pomocí kabelu.