Státní příspěvek na služby operátorů získají nově i lidé s nízkými příjmy

Inflaci a vysoké ceny energií pociťuje v současnosti řada lidí. U jedinců s nízkými příjmy je přitom dopad na měsíční rozpočet výrazně citelnější. Státní příspěvek na telekomunikační služby tak od 2. ledna mohou čerpat nově i nízkopříjmoví jedinci. Rozšířil se totiž okruh zákazníků, kteří mají nárok na až dvousetkorunový příspěvek (pokud je cena tarifu nižší než 200 korun, tak je zvýhodnění poskytnuto ve výši ceny takového tarifu).

O ten až do konce roku mohli podle § 43 odstavce 4 zákona o elektronických komunikacích žádat pouze zákazníci, kteří jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo průkazu ZTP/P či jsou závislí na pomoci jiných lidí. Od ledna však o státní příspěvek na telekomunikační služby mohou podle § 38 odstavce 4 žádat nově i lidé s nízkými příjmy, pokud v případě jednotlivce jejich příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, či v případě domácnosti o více členech součet jejich příjmu a příjmů ostatních jejích členů za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima v ní žijících lidí.

Zákazníci, kteří některou z výše uvedených podmínek splňují, mohou žádost o příspěvek zaslat poštou. Kvůli prodlení a nutnosti doložit ověřené kopie požadovaných dokumentů je však lepší, je-li to v možnostech daného zákazníka, navštívit osobně kteroukoli prodejnu svého operátora. Tam spolu s předložením občanského průkazu předá čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek pro získání zvláštních cen (viz například web Vodafonu), které má však v případě žádosti z důvodu nízkých příjmů platnost pouze do konce kalendářního čtvrtletí.

Takový zákazník tak musí kvůli nutnosti opětovného ověření oprávněnosti jeho žádosti (splnění podmínky příjmu nižšího než 2,15násobek životního minima) dodat operátorovi začátkem dalšího čtvrtletí nové čestné prohlášení. To je rozdíl oproti zákazníkům se zdravotním postižením, v jejichž případě čestné prohlášení platí do doby platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P či rozhodnutí úřadu práce o přiznání příspěvku na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV.

Operátoři podotýkají, že státní zvýhodnění lze uplatit v rámci pouze jedné smlouvy u jednoho z tuzemských poskytovatelů. Mimoto upozorňují, že slevu nelze uplatnit na audiotextové služby, služby třetích stran či dobíjení kreditu.

O2 nad rámec státního příspěvku nabízí jako jediný tuzemský operátor zákazníkům se zdravotním postižením také speciální telefony a zařízení pro různé úrovně postižení za zvýhodněné ceny. Třeba pro slabozraké a nevidomé je v nabídce iPhone SE (2022) s 64GB pamětí, a to za 2 789 korun.

Není to poprvé, co na státní příspěvek na telekomunikační služby má nárok i jiná skupina lidí než zdravotně postižení. Od ledna 2007 na takzvané „mobilovné“ měli nárok i sociálně slabí, tedy lidé pobírající nejméně půl roku dávky z důvodu sociální potřebnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu však ve snaze ušetřit peníze ze státního rozpočtu od července 2008 tento dvousetkorunový příspěvek pro tuto skupinu lidí zrušilo. Na slevu tak od té doby měli nárok už jen držitelé průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, postižení z kategorie ZTP/P a závislí na pomoci jiných lidí.