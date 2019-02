ČTÚ si došlápl na Vodafone. Zákazníci mohou odejít bez sankcí

Informaci o blížícím se konci smlouvy a možnostech jejího prodloužení musí operátor poskytnout nejdříve tři měsíce a nejpozději jeden měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy, a to způsobem, jakým zákazníkovi zasílá vyúčtování. Zákazník přitom musí s každou prolongací souhlasit, bez prokazatelného souhlasu přechází smlouva na dobu neurčitou.

Český telekomunikační úřad na to upozornil v únorové monitorovací zprávě v souvislosti s praxí Vodafonu, na kterou si u něj stěžovali zákazníci operátora. V zákonné lhůtě je prý sice informoval o blížícím se konci úvazku, ale v případě, že souhlas s prolongací udělili již při samotném uzavření smlouvy, po nich operátor nový souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou již nepožadoval. Zákazníci tedy podle jejich tvrzení o prodloužení nevěděli a nesouhlasí s ním. Podle úřadu je taková praxe ve zřejmém rozporu se smyslem a účelem novely zákona o elektronických komunikacích z roku 2017.

„I s ohledem na důvodovou zprávu k novele zákona, která informační povinnost operátora zavedla, ČTÚ zastává a v praxi aplikuje právní názor, že úmyslem zákonodárce bylo upravit proces autoprolongace smlouvy tak, aby souhlas spotřebitele s prodloužením smlouvy byl poskytovatelem získán bezprostředně před tím, než k prodloužení dojde,“ upozornil úřad v monitorovací zprávě.

Zákazníci, po nichž Vodafone nevyžadoval souhlas s prolongací, tak mohou podle ČTÚ ukončit smlouvu ve standardní výpovědní době, a to bez povinnosti uhradit sankci za předčasné ukončení smlouvy. Bez zákazníkem uděleného souhlasu totiž smlouva z úvazkové varianty přešla podle úřadu na dobu neurčitou. Týkat se to má všech zákazníků Vodafonu, které operátor o blížícím se konci úvazku informoval po 2. září 2017 a nevyžadoval po nich souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou.

Pokud by i přesto Vodafone u zákazníka, který tímto způsobem smlouvu ukončí, nárokoval sankci za předčasné ukončení smlouvy, tak ČTÚ takové vyúčtování doporučuje reklamovat. Reklamaci je přitom nutné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dodání vyúčtování nebo ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Operátor je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace (dva měsíce v případě nutnosti projednání se zahraničním operátorem).

V případě, že by Vodafone takovou reklamaci zamítl, může zákazník podat k ČTÚ námitku proti jejímu vyřízení. A to nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy operátorovi marně uplynula lhůta pro její vyřízení. „ČTÚ v případě takových námitek bude zastávat výše uvedený právní názor,“ doplnil úřad.

Vodafone má k interpretaci novely zákona o elektronických komunikacích Českým telekomunikačním úřadem ovšem výhrady.

„S ČTÚ vedeme debatu o interpretaci zmíněného ustanovení zákona i o praxi. Při prodloužení smlouvy máme od zákazníka prokazatelný souhlas,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz Ondřej Luštinec z tiskového oddělení Vodafonu s tím, že operátor zákazníkům zasílá příslušné informace několikrát v průběhu trvání smlouvy. Tedy častěji, než to požaduje zákon.