Předražené vyúčtování určitě operátorovi zaplaťte, radí regulátor

Před mylnou domněnkou zákazníků, kteří jsou přesvědčeni o tom, že kvůli sporné ceně nejsou povinni hradit měsíční vyúčtování, varuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v dubnové monitorovací zprávě. Pokud jej zákazník neuhradí, pak je z pohledu operátora dlužníkem. Hrozí mu tedy sankce, v nejzazším případě může skončit v exekuci.

„Podání reklamace na vyúčtování ceny nemá odkladný účinek vůči povinnosti takové vyúčtování uhradit. Teprve v rámci reklamačního řízení se lze domáhat případného vrácení uhrazené částky,“ upozorňuje úřad s tím, že toto platí obecně. Tedy i v případech, kdy operátorem účtovaná cena je zcela zjevně nesprávná a zákazník je tedy bez pochyb v právu.

Zákazník se nicméně nejen v takových případech může obrátit na ČTÚ se žádostí o odložení povinnosti uhradit vyúčtovanou částku. Avšak ani její samotné podání zákazníka neopravňuje k ignorování termínu splatnosti, případný odklad totiž úřad přizná pouze v důvodných případech.

„Je nutné upozornit, že na přiznání odkladného účinku reklamace není právní nárok, ČTÚ rozhoduje vždy podle konkrétních okolností daného případu,“ upřesňuje úřad v monitorovací zprávě.



Sporné vyúčtování musí zákazník reklamovat u svého poskytovatele. Opět je však nutné dodat, že uplatnění tohoto práva jej nevyvazuje z povinnosti uhradit operátorem účtovanou částku. Reklamace by měla být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne dodání sporného vyúčtování (či vadného poskytnutí služby).

Operátor musí takovou reklamaci vyřídit rovněž bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. Tato lhůta platí nicméně pouze tehdy, že objasnění nevyžaduje projednání se zahraničním operátorem. V takovém případě se totiž prodlužuje na dva měsíce.

Pokud zákazník s reklamací částky u svého operátora nepochodí, či ji poskytovatel nevyřídí v zákonné lhůtě, pak může k ČTÚ podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Učinit tak musí ovšem nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace či uplynutí lhůty pro její vyřízení. I tehdy může úřad v odůvodněných případech na žádost rozhodnout o odložení splatnosti napadeného vyúčtování, a to až do rozhodnutí o námitce.

„Zdůrazňujeme, že pokud již ČTÚ přiznal odkladný účinek splatnosti reklamovaného vyúčtování před samotným vyřízením reklamace, pak je zapotřebí po podání námitky tuto žádost opětovně uplatnit, požadujete-li i nadále přiznání odkladného účinku námitky vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu,“ upozorňuje úřad s tím, že v případě uplatnění námitky není potřeba podávat speciální žádost o odložení splatnosti. V příslušném elektronickém dokumentu na webu úřadu totiž stačí jen zaškrtnout kolonku „Odklad platby“.

Zákazník by měl tedy vždy pamatovat na to, že měsíční vyúčtování je nutné ve lhůtě splatnosti uhradit bez ohledu na to, zda je výše částky správná, či je v jakémkoli ohledu sporná. Jen tak se totiž vyhne navýšení dlužné částky vzhledem k pravděpodobnému uplatnění oprávněných sankcí ze strany operátora.