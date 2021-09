T-Mobile má dva tarify za stejnou cenu. Vybrali byste si z nich?

T-Mobile již koncem srpna odhalil čtveřici tarifů z nové tarifní nabídky. Přidal u nich data, ty datově neomezené poměrně výrazně zlevnil. Novinkou je pak služba Pořád online, která u vybraných tarifů s omezenou datovou porcí zákazníkovi zajistí, že se mu po vyčerpání datového balíčku nepřeruší datové spojení. Rychlost připojení se jen zpomalí, a to na 256 kbit/s, tedy rychlost dostačující na textovou komunikaci přes messengery, vyhledávání v jízdních řádech či vyřízení bankovních transakcí (více viz T-Mobile mění tarify. Zlevňuje a neomezená data pustí i přiškrceným tarifům).

Nicméně kompletní nová tarifní nabídka T-Mobilu obsahuje celkem sedm tarifů, tři zbývající totiž operátor zveřejnil až v den, kdy vstoupila v platnost, tedy ve středu 1. září. K neomezeným tarifům oznámeným s předstihem, tedy 3 GB Plus, 8 GB Plus a datově neomezeným Neomezeně XL a Neomezeně 5G XL, tak přibyly tarify, které cílí na zákazníky, kteří naopak nelpějí na neomezených hovorech a SMS. Všechny totiž shodně obsahují 150 volných minut a 150 volných SMS. Výše měsíčních paušálů se tak odvíjí od jejich datových složek.

Nejnižší tarif s omezeným počtem jednotek na volání a textovky (Data 10 GB Plus) obsahuje i omezenou datovou porci, a to 10 GB. To je podstatně více, než co nabídnou dva vůbec nejlevnější tarify nové nabídky operátora, tedy 3 GB Plus (550 Kč) a 8 GB Plus (675 Kč). Měsíční paušál desetigigabajtového tarifu přitom činí 650 Kč. V porovnání s nejnižším tarifem tak za stokorunový příplatek zákazník získá více než trojnásobek dat, oproti vyššímu pak o jednu čtvrtinu dat více za cenu nižší o 25 korun. Daní za to jsou nicméně již zmíněné omezené volné jednotky na volání a SMS.

Prakticky totéž platí i v případě nejvyššího tarifu s omezenými jednotkami, tedy Data neomezeně 5G. Stejně jako nejvyšší tarif z pohledu kompletní nové nabídky T-Mobilu (Neomezeně 5G XL s měsíčním paušálem 1 275 Kč) obsahuje rovněž neomezená data s neomezenou rychlostí, oproti tomu si však operátor naúčtuje o stokorunu nižší částku, tedy 1 175 Kč. Je to opět dáno charakterem tarifu, tedy omezeným počtem volných minut a SMS. Dodejme jen, že tarif Neomezeně 5G XL stojící na vrcholu současné tarifní nabídky T-Mobilu obsahuje v ceně také tisíc minut na volání do zahraničí, tento „bonus“ nicméně ne všichni zákazníci využijí.

Prostřední tarif s omezenou porcí jednotek na volání a SMS pak vyjde na 875 korun. To je shodná částka, kterou si operátor účtuje za zcela neomezený základní tarif Neomezeně XL. V tomto případě se však tarify od sebe liší ještě jednou, poměrně zásadní drobností.

V případě tarifu Neomezeně XL lze totiž bez jakéhokoli rychlostního omezení vyčerpat 15 GB dat. Až poté operátor přenosovou rychlost sníží na 10 Mbit/s. Avšak u tarifu Data neomezeně dojde ke zpomalení datového připojení podstatně později, v jeho případě může totiž zákazník plnou rychlostí vyčerpat 30 GB. Tedy dvojnásobek datové porce nejvyššího zcela neomezeného tarifu.

Že vám to něco připomíná? Nepletete se. T-Mobile není prvním operátorem, který za stejnou cenu nabízí dva odlišné tarify. Takové najdete i v nabídce Vodafonu představené letos v červnu (více viz Revoluce v tarifech. Vodafone zlevnil a dává neomezená data). V případě tohoto operátora jde o tarify s cenou 599 Kč. Oba přitom obsahují neomezené hovory a neomezené SMS, rozdíl je tak v jejich datových složkách.

Za necelých 600 korun lze u Vodafonu pořídit buď tarif Red Basic se 4 GB dat, která zákazník čerpá plnou rychlostí, nebo tarif Neomezený Basic (dostupný pouze online), s nímž sice získá neomezená data, ale musí se smířit s faktem, že přenosová rychlost bude výrazně omezená (2 Mbit/s).

Záleží tedy pouze na zákazníkovi, čemu dá v případě tarifů od Vodafonu přednost. Tedy zda plné rychlosti, ale omezené datové porci, nebo neomezeným datům, které bude konzumovat šnečí rychlostí. Obdobné dilema čeká na zákazníka T-Mobilu: rozhodnout se musí mezi zcela neomezeným tarifem jen s 15 GB nezpomalených dat a tarifem, který umožní plnou rychlostí vyčerpat 30 GB, ale zároveň obsahuje jen omezený počet volných minut a SMS.

Operátor O2 zatím svou tarifní nabídku neobměnil. Lze však očekávat, že na konkurenci zareaguje. Na to, zda i O2 dá zákazníkovi možnost volby mezi dvěma stejně drahými, ale skladbou služeb odlišnými tarify, si budeme muset ještě počkat.