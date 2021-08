Neomezená data i do začátku školního roku. Virtuál prodloužil letní akci

Týdenní balíček s neomezenými daty si mohou zákazníci MOBIL.CZ aktivovat prostřednictvím stejnojmenné mobilní aplikace od 30. června. Původně šlo o letní akci s platností do 31. srpna (více viz Neomezená data získáte už i u virtuála. Ale jen o prázdninách). Virtuál ji ovšem prodloužil, týdenní balíček s neomezenými daty si tak jeho zákazníci mohou aktivovat i během začátku nového školního roku, a to konkrétně až do 30. září.

Přenosovou rychlost v rámci balíčku virtuál nabízející výhradně předplacené služby nikterak nezpomaluje. Neomezená spotřeba mobilních dat se i nadále vztahuje pouze na území Česka. Ve státech EU, Lichtenštejnsku, Norsku či na Islandu je však zákazníkům, kteří si tento balíček aktivují, k dispozici nezanedbatelných 1,8 GB dat.



Neomezená data byla donedávna výsadou výhradně velké mobilní trojky, tedy mobilních operátorů O2, Vodafone a T-Mobile. Virtuál MOBIL.CZ je v současnosti jediným operátorem, který neomezená data na týden k předplaceným službám nabízí.

Balíčky s neomezenými daty pro předplacenky má v nabídce už jen operátor T-Mobile. Zákazníkům s Twist kartou ovšem zajistí neomezené datování jen na den, nebo víkend. A to za 69, respektive 149 korun.