O2 zlevnilo neomezená studentská data na úroveň konkurence. Ale jen načas

Tarif You Neo, který obsahuje neomezené minuty, neomezené SMS a neomezená mobilní data, stojí standardně 749 korun. Od prvního září si jej však zájemci z řad lidí do 26 let mohou pořídit o 150 korun levněji, tedy jen za 599 korun. Za stejnou sumu lze studentský tarif totožných parametrů, tedy včetně rychlostního omezení na 10 Mbit/s, pořídit trvale u Vodafonu.

Avšak v případě O2 nejde o trvalé snížení ceny, pořídit si jeho nejvyšší studentský tarif za výhodnějších podmínek bude možné totiž jen do konce října. Tarif You Neo tak aktuálně vyjde jen o 50 korun dráž než nižší You 20 GB obsahující sice omezenou porci dat (20 GB), ovšem bez omezení rychlosti.

Za obvyklou cenu tarifu You Neo, tedy 749 korun měsíčně, bude možné rovněž až do konce října pořídit uvedený tarif společně s notebookem Acer Aspire 3.

Datově neomezenou nabídku má pro studenty i T-Mobile, oproti konkurenci nabízí hned dva takové tarify. Ten nižší, tedy Student Neomezeně, je prakticky srovnatelný s výše uvedenými tarify O2 a Vodafonu. V jednom ohledu má však navrch. Prvních 15 GB je totiž bez rychlostního omezení, až poté přenosová rychlost klesne na 10 Mbit/s. Tento tarif nicméně vyjde na 650 korun měsíčně. T-Mobile ovšem jako jediný tuzemský mobilní operátor od letošního března nabízí studentům i zcela neomezený datový tarif, tedy bez rychlostního omezení. Student neomezeně 5G však vyjde již na 850 korun.

Tarify You nesou značku Nature friendly

Studentské tarify z nabídky O2 jsou prvními tarify tohoto operátora, které jsou šetrné k přírodě. Emise skleníkových plynů, které vznikají v rámci tarifní řady You, O2 kompenzuje podporou projektů pohlcujících oxid uhlíku z atmosféry.

„Kromě pomoci s obnovou poničených lesů O2 podporuje také české projekty regenerativního zemědělství, díky kterým je půda schopna vázat uhlík z atmosféry. To snižuje podíl CO2 v atmosféře a přispívá k uhlíkové neutralitě,“ informoval operátor s tím, že minimalizace uhlíkové stopy u tarifů pro mladé je dalším z kroků na jeho postupné cestě k udržitelnému podnikání.