Chcete od operátorů slevy a bonusy pro rodinu? Zkuste si sloučit služby

Ryze rodinný tarif budete v aktuálních nabídkách mobilních operátorů hledat marně. To však neznamená, že by rodina nemohla na výdajích za mobilní a další operátorské služby znatelně ušetřit. Stačí si sloučit všechny služby pod jednu fakturu. Jaké další výhody z toho plynou? A jak je to s možností sdílení dat?