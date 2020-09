Tarif, či předplacenka? I pro děti vybírejte jako pro vás

Pokud se jako rodič rozhodnete své ratolesti opatřit mobilní telefon, budete stát patrně před dilematem, kterého operátora zvolit, potažmo jaké službě dát přednost. Nejednoho přitom napadne, že není od věci mít výdaje potomka za mobilní služby pod kontrolou. V takovém případě se nabízí dvě možnosti.

První je předplacená karta, která zároveň dítě přiměje učit se hospodařit s přednabitým kreditem. Druhou možností je rodinný tarif. V takovém případě coby správce budete mít nejen přehled o čerpání jednotlivých služeb, ale u některých z nich budete i moci nastavit limit. Je však nutné brát v potaz, že třeba mobilní data mohou být sdílená všemi účastníky – je však také možné je i mezi jednotlivé členy rozdělit podle vlastního uvážení.

Důležitým aspektem při výběru bude i otázka závazku. U předplacené služby není nutné tuto stránku řešit, je navíc anonymní, avšak u tarifu stojíte před otázkou, zdali zvolit úvazkovou, či bezúvazkovou variantu. První slibuje nižší měsíční výdaje, ovšem pod podmínkou uzavření smlouvy na dobu určitou.

Druhá varianta zajistí především možnost změnit operátora bez jakékoli sankce i během prvních třech měsíců (po uplynutí této doby je změna operátora ze zákona bezplatná u všech tarifů, více viz Štve vás operátor? Ode dneška se ho zbavíte rychleji a zdarma), toto je však vykoupeno vyššími měsíčními náklady oproti tarifu s úvazkem.

Co tarifikace, tedy způsob účtování hovorů? V případě mobilních operátorů není nutné se touto otázkou prakticky zabývat, všichni již uplatňují minutovou sazbu (60+60). Třeba Vodafone loni takovým účtováním popudil své zákazníky, opustil dlouho roky užívanou tarifikaci 60+1 (více viz Vodafone naštval zákazníky. Kvůli změně účtování hovorů zaplatí více). To ovšem neznamená, že nelze na trhu najít i výhodnější účtování než minutové. V takovém případě je však nutné se rozhlížet mezi virtuálními operátory.

Coby rodiče byste neměli opomíjet ani doplňkové služby. Zejména možnost blokace plateb třetím stranám, volání na drahé audiotexové služby či prémiových SMS. Od věci nemusí být ani možnost zablokovat multimediální zprávy či datové přenosy. Hodit se může nastavení limitů pro volání i data. Jen tak zejména v případě tarifů předejdete nemilému překvapení na konci zúčtovacího období.