Zoo věří, že bude mít malé levharty

Nový pár levhartů perských by mohl v budoucnu obohatit chov těchto šelem o další mláďata, věří chovatelé jihlavské zoologické zahrady. Zoologové přivezli v říjnu novou samici. Ta se narodila v roce 2011 v Münsteru v Německu a poté nějakou dobu žila v Zoo Gdaňsk. V Jihlavě má utvořit pár se čtyřletým samcem Perunem. „Transport dopadl bez komplikací a nyní nás čeká nejsložitější část, postupné spojování obou zvířat,“ vysvětluje zoolog Richard Viduna.

Samice si zatím zvyká na nové prostředí a do venkovního výběhu, kde by ji mohli spatřit i návštěvníci, zatím ještě nechodí. „Předpokládám, že k úplnému spojení páru by mohlo dojít někdy v zimě, tak aby se případná mláďata narodila na jaře,“ poznamenal ředitel zoo Jan Vašák.

Levharty perské chová jihlavská zahrada kontinuálně od roku 1982. Zatím poslední úspěšně odchované mládě se zde narodilo v roce 2009. O tom, že levharti perští jsou velice komplikovaná, náročná a do jisté míry i náladová zvířata, vědí jihlavští chovatelé své.

Jak najít pár levhartů

Dlouho se jim nedařilo najít vhodný pár těchto šelem, který by si vzájemně vyhovoval. V roce 2019 se to podařilo po tříletém komplikovaném sžívání obou tehdejších zvířat, během kterého mezi nimi padaly facky a přibývaly šrámy. A zoo to vnímala jako velký úspěch. „Samec si velmi dlouho zvykal na samici. Když se je konečně podařilo spojit a samice zabřezla, zemřela při nepostupujícím porodu i s mládětem,“ popsal historii chovu v posledních letech mluvčí zoo Martin Maláč. Geneticky cenný samec Zaman pak byl nějakou dobu sám a na doporučení evropského koordinátora chovu následovala výměna kocoura za novou samici z Řecka a příchod současného samce Peruna. Sžívání tohoto dalšího páru sice bylo bez komplikací, pak ale samec jednoho dne z neznámého důvodu zaútočil na samici a usmrtil ji. Teď dostane další šanci s novou partnerkou.

Levhart perský je jedním z největších poddruhů levharta skvrnitého. Žije v severním Íránu, východním Turecku, na Kavkaze a v západním Afghánistánu. K oblíbené kořisti patří koza, muflon, zajíc, ale je schopen ulovit jakoukoliv kořist až do velikosti koně. Období páření bývá zpravidla od poloviny ledna do poloviny února.

Kočka levharta perského ale není jediné nové zvíře v zoo. I teď na podzim se rodila mláďata, která mohou lidé pozorovat ve výbězích. Jedním z nich je i mládě lamy alpaka, které přišlo na svět 7. října. „Jde o samičku,“ potvrdil mluvčí zoo Maláč.

Jihlavská zahrada obnovila chov alpak v předchozím roce. Mladou skupinu tvoří dvouletý samec a dvě samice. Jedné z nich jsou dva roky, druhá je o rok mladší. Právě ta starší teď porodila své první mládě, o které se vzorně stará.

Nový přírůstek je také u surikat. I když by se zatím vešlo do dlaně a občas ho jeho vratké nožky ještě neudrží, chodí už se svými rodiči i do venkovního výběhu a začíná ho se zájmem prozkoumávat. Chovatelé zaslechli z podzemní nory hlas mláděte poprvé na konci září.

Zoologům se letos podařilo sestavit nový chovný pár surikat. Tvoří jej původem jihlavský samec a samice, která přišla letos na jaře z Dánska. „Narodila se jim celkem tři mláďata, ale přežilo jenom jedno. Je to dáno tím, že samice je zatím nezkušená,“ poznamenal Maláč. Surikaty mají danou jasnou hierarchii. Jasným šéfem skupiny je alfa samice, která rodí mláďata. O ty se pak starají její starší dcery.

Aktivit, které mohou lidé zažít i během podzimního času v jihlavské zoo, je celá řada. Ve vzdělávacím centru Podpovrch se konají například Klubové večery s účastí zajímavých hostů. Na prosinec jsou opět v plánu například adventní dílny pro děti i oblíbené vánoční večerní prohlídky se zoologem nebo speciální večerní prohlídky pro děti.

Návštěvníci se musí připravit na to, že s podzimem se uzavřel také sezonní boční vstup z lesoparku Heulos a pokladny jsou přístupné jen od centrálního parkoviště. Zároveň platí i podzimní otevírací doba, která je od listopadu do března od 9 do 16 hodin. „Je to doba po kterou jsou otevřeny pokladny. Lidé, kteří si zakoupí vstupenky třeba před 16. hodinou, mohou v zoo zůstat klidně další dvě až tři hodiny. Mají díky tomu možnost vidět v aktivitě soumračná zvířata, jako jsou lenochodi, pásovci, poletušky či další druhy,“ dodal mluvčí zoo.