Virtuální jízdenka, hit českobudějovické MHD

Na zastávce nic neřešit, jen si počkat na svůj spoj, naskočit do autobusu, či trolejbusu, a tam pohodlně zaplatit třeba kartou v telefonu. Přesně tenhle postup nákupu jízdenek je v českobudějovické MHD stále oblíbenější. Není se čemu divit, protože pohodlnější varianta pořízení krátkodobého kuponu nyní snad ani neexistuje.

Důkazem rychle rostoucí obliby takzvané virtuální jízdenky jsou i statistiky Dopravního podniku města České Budějovice (DPMCB). Pro srovnání, zatímco v září loňského roku jich prodal podnik 61 tisíc, letos to ve stejném měsíci bylo už 111 tisíc kusů, tedy téměř dvojnásobek. Své výsadní postavení tak postupně ztrácí klasický papírový lístek. Meziročně jich DPMCB za září prodal o tři tisíce méně, nyní 123 tisíc.

„Navíc do MHD možnost nákupu jízdenky kartou přímo ve voze přivedla nové zákazníky. Oproti loňskému září si letos základních jízdenek koupili o 17 tisíc víc. Je to i tím, jak je celý systém pro uživatele jednoduše ovladatelný. Navíc jsme v tomto ohledu cenově jedni z nejlevnějších v ČR,“ pochvaluje si ředitel DPMCB Slavoj Dolejš.

On a celé vedení dopravního podniku už několik let sázejí právě na moderní technologie. Je to jedna ze zásadních cest, jak si udržet cestující a k tomu přílákat ještě další. „Podobně se tak daří také předplatním jízdenkám v aplikaci DPMCB. Její zásadní výhodou je pořízení jízdného odkudkoli a bez návštěvy zákaznického centra i v případech, kdy cestující uplatňují nárok na slevu,“ zdůrazňuje Dolejš.

Aplikace funguje už od roku 2020, ale v úvodu toho letošního ji podnik doplnil o nové funkce a modernizovaný design. V následujících měsících pak představil další novinky, jako propojení vyhledávače s aktuálními daty. „Oproti loňským 21,7 procenta prodejů předplatních jízdenek si ji v aplikaci letos zatím pořídilo už 35 procent zákazníků,“ dokládá čísly nárůst zájmu ředitel. Zájem o jízdné v aplikaci dokládá i to, že DPMCB na četné žádosti cestujících zavedl možnost převést si stávající papírové kupóny do aplikace.

Další novinky v aplikaci DPMCB

Pravidelně aplikaci nyní využívá až 15 tisíc unikátních uživatelů (kromě jízdenek také na pořízení parkovacího lístku či dohledání spojení), z toho 9,5 tisíce má aktuálně platnou průkazku na MHD. Aplikace je přehledná, intuitivní, uživatelsky přívětivá, takže se v ní každý velmi rychle zorientuje. „Jízdenku z aplikace si navíc od nového roku bude možné uložit jako QR kód i do elektronických peněženek Google a Apple, revizorovi se tak cestující budou moci prokázat například i na chytrých hodinkách s odpovídajícím operačním systémem,“ upozorňuje Slavoj Dolejš.

Sázka na elektřinu i hybridy

Pro udržení a navyšování počtu cestujících je samozřejmě naprosto zásadní také to, jak hustá je síť MHD a čím se vezou. V tomto ohledu podnik pravidelně modernizuje svůj vozový park.

Nyní se chystá uzavřít zakázku na nákup 35 trolejbusů. „Všechny budou s parciálním pohonem, tedy využijí energii z trolejí a z přídavných baterií, pokud trolejové vedení není dostupné,“ vysvětlil ředitel s tím, že v následujících letech se díky tomu stane českobudějovická MHD kompletně nízkopodlažní.

„Samozřejmě se ale musíme bavit i o obnově autobusové flotily, která zajíždí především do okolních obcí,“ upozorňuje Dolejš. V uplynulých letech dopravní podnik pořídil s přispěním evropských fondů například 24 vozů na CNG a 11 elektrických midibusů. „Vzhledem k nižším pořizovacím nákladům jsme bez využití dotací doplnili vozový park také o autobus hybridní a následně v roce 2021 o devět dieselových, které splňovaly nejvyšší emisní normu EURO 6,“ pokračuje ředitel. Právě hybrid se ukázal jako efektivní, jenže pořizovací cena nových vozů je vysoká, a tak se podnik zřejmě vydá ještě jednou zajímavou cestou. Tou je nákup částečně hybridních autobusů. Šetří pohonné hmoty i životní prostředí díky takzvanému rekuperačnímu systému. „Úspora je 16 až 18 procent a návratnost oproti vyšší nákupní ceně je už po jednom roce,“ konstatuje Slavoj Dolejš.

Jednou z výzev do nejbližších let bude najít udržitelný mix pohonů, jenž bude vyhovovat nárokům na snižování či plné odstranění lokálních emisí z nových vozidel. „V Budějovicích ale do příštích několika let nevidíme jako vhodnou alternativu vodík. Města, která jej již do svého mixu pohonů zavedla, mají většinou zdroj ve své lokalitě,“ zmiňuje. Další výzvu představuje také rozrůstající se aglomerace, pro niž je obslužnost MHD zásadní pro udržení standardu bydlení. V dosahu MHD vznikají také další dopravní cíle, jako například letiště v Plané u Českých Budějovic, kam jezdí podle potřeby kyvadlová linka.