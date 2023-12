Jízdné Středočechům nepodraží. V Kolíně nebo Benešově cestují pasažéři zdarma

Kolín jako jedno z mála měst ve Středočeském kraji nezrušil vlastní městskou hromadnou dopravu a i po začlenění celého kraje do systému Pražské integrované dopravy (PID) si ponechal možnost plně organizovat autobusovou dopravu ve městě. Od letoška navíc jezdí cestující bez rozdílu věku na všech 11 linkách po městě zdarma.

Bez jízdenky i Lítačky

Společnost OAD Kolín, která pro město MHD zajišťuje, eviduje po zavedení bezplatného jízdného v autobusech zvýšený zájem cestujících. „Především ve špičkách, tedy hlavně před začátkem a po konci školního vyučování. A také se výrazně zvýšily počty cestujících na lince 6, která zajišťuje návoz zaměstnanců do automobilky Toyota,“ dodal ředitel OAD Kolín Martin Pípal.

Zdarma jezdí pasažéři i v Hořovicích na Berounsku. A čtvrtým rokem nepotřebují jízdenku ani Lítačku (dopravní kartu pro cestování v rámci PID) cestující v benešovských městských autobusech. V Benešově je jízdné zdarma od listopadu 2019 a bude i v příštím roce. Město to ročně vyjde na 18,6 milionu korun. Následující rok to bude více než 22 milionů. „Prvotním impulzem bylo přilákat větší počet cestujících,“ říká mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová.

16-24 korun stojí jednorázové jízdenky MHD ve středních Čechách 3 v tolika městech se svezou cestující zadarmo

S výrazným rozšířením provozu městských autobusů a změnou celkové koncepce se ale jízdné zdarma stalo i klíčovým provozním faktorem, který městu šetří náklady. S jízdným zdarma je totiž možné provozovat MHD s kratšími obraty na konečných zastávkách a není nutné na trase linky přidávat zbytečně minuty do úseků s vysokou frekvencí zastavování. Takto je zajištěn rychlý obrat cestujících, a je tak možné aktuální provoz zajistit pouze pěti autobusy.

Při výběru jízdného by nebylo možné stávající provoz zajistit bez minimálně dvou dalších autobusů a čtyř řidičů. „To by paradoxně znamenalo významně vyšší náklady, než jaké příjmy by plynuly z jízdného. Pro město velikosti Benešova tak jednoznačně vyplývá, že výběr jízdného nemá ekonomicky smysl, jestliže se MHD má stát páteří udržitelné městské mobility a preferovaným dopravním prostředkem po městě,“ vysvětluje Tereza Lípová.

Kutnohorská doplňková jízdenka

Součástí Pražské integrované dopravy je od srpna 2021 také MHD v Kutné Hoře. Na všech autobusových linkách na území města tak platí tarify PID, jejichž ceny se navyšovat nebudou.

„Jedinou změnou od Nového roku bude možnost zakoupit doplňkovou jízdenku za 20 korun s platností 30 minut, která bude platit při využití MHD v rámci Kutné Hory,“ oznámil koordinátor veřejné hromadné dopravy na kutnohorské radnici Radim Fedorovič.

Podle běžného tarifu PID stojí půlhodinové jízdné 30 korun. „Dospělí cestující - bez ohledu na to, zda tu žijí, nebo jsou třeba turisté - tak s městem dotovanou jízdenkou ušetří 10 korun,“ doplnil Fedorovič.

Stejně jako letos budou od ledna platit za cestování MHD pasažéři v Kladně. Základní jízdenka stojí pro dospělé do 65 let 16 korun, pro starší je za 8 korun. Děti do 6 let jezdí zdarma. Žáci, studenti a učni si mohou pořídit roční průkazku za 365 korun. Zvýhodněný kupon pro dospělé je maximálně 90denní a vyjde na 1 120 korun.

Jízdné od ledna nezdraží ani v Příbrami či Mladé Boleslavi. Více za jízdné neutratí ani pasažéři v Rakovníku, Slaném, Mělníku či Berouně, kde jezdí pouze linky Pražské integrované dopravy. PID příští rok nezdraží.