Vděčný dárek, na který se nepráší

Delikatesy z lokálních surovin vyrábí v rodinné manufaktuře v Zábřehu. „Chtěl jsem vyrábět podle tradičních receptur kvalitní výrobky. Intuitivně jsem si začal receptury sám připravovat,“ říká Olin Bezchleba, majitel rodinné konzervárny Via Delicia.

Vaše rodinná konzervárna funguje už více než deset let. Jak se za tu dobu proměnil váš sortiment a způsob zpracování?

Začínali jsme v malé provozovně se základním kuchyňským vybavením. Srdcem výroby byl malý sterilizátor. Přesně si pamatuji na naše první produkty. Byla to králičí paštika, šípkový džem a vepřové maso ve vlastní šťávě. V té době začaly v Olomouci farmářské trhy a my se tam vydali. A ukázalo se, že to byla trefa do černého. Ověřili jsme si, že lidé mají o naše výrobky zájem. Odezva byla velká a my většinu prodali. To byla velká radost. Začali jsme plánovat, jak vše uchopit dál. Jak rostl zájem o naše produkty, přikupovali jsme nové technologie pro efektivnější zpracování.

Za založením vlastní značky byl nález staré knihy o zavařování z roku 1925. Čím pro vás byla tak přelomová?

Byla to vlastně náhoda, něco jsem hledal v antikvariátu a tuto knihu objevil. Byly v ní i zápisky hospodyňky, o to je vzácnější. Chtěl jsem vyrábět podle tradičních receptur kvalitní výrobky. Intuitivně jsem si začal receptury sám připravovat. Když jsem pak tu knížku otevřel, bylo to, jako bych je z ní opsal. To mi ukázalo, že jdu správnou cestou, že už vše před sto lety měli vymyšlené a já to jen znovu objevuji. Některé receptury jsem musel lehce upravit, aby chutnaly soudobému konzumentovi. V té době lidé hodně šetřili a nemohli si dopřát optimální skladbu receptů. Používali třeba margaríny. Ale základ je stále stejný.

Vyrábíte z lokálních surovin, které vám lidé mohou i donést. Co se letos dařilo takto sehnat nejsnadněji a co byl naopak problém?

Letos byla špatná sezona hub, mnoho jsme jich do skleniček nenandali. Neurodilo se ani moc jeřabin. Naopak dobrá úroda byla u sadového ovoce. Příroda vždy rozhodne, jestli bude přebytek nebo naopak. Podle toho pak upravujeme výrobu. Co se týče masa, dodávky jsou stabilní kromě zvěřiny v době hájení, ale s tím vždy počítáme a předzásobíme se.

Blíží se Vánoce, vybírají lidé delikatesy jako dárek?

U nás je dlouhá tradice dárkových košů s delikatesami u příležitosti životních jubileí. Na Vánoce to donedávna nebylo tak obvyklé. S dárkovými sadami jsme začali zhruba před osmi lety. Postupně se klienti naučili volit tyto dárky i na Vánoce. Oblíbenými se staly i mezi firmami, které chtějí nějaký drobný dárek pro své klienty ke konci roku. Výrobky jsou trvanlivé, nemusí se skladovat v chladu, proto se k tomuto účelu skvěle hodí. Máme i řadu zákazníků, kteří u nás vyřeší Vánoce pro celou rodinu. Je to vděčný dárek, na který se nepráší.

Jakou nabídku máte?

Olin Bezchleba

Dárkové sady máme připravené tematicky. Například lovecká sada zvěřiny či rybářské trio, kde jsou výrobky ze sladkovodních ryb. Máme i kombinace paštik a džemů, které se chuťově krásně snoubí a hodí se v této kombinaci i na jednohubky. S oblibou je používáme na prezentacích v kamenné prodejně a lidem to moc chutná.

Co byste poradil jako dárek člověku, který říká, že nic nepotřebuje?

Nemůžete se trefit jedním produktem do chuti všech. Proto když vybíráme dárek pro někoho, u koho si nejsme jistí, co mu bude chutnat, doporučujeme kombinaci masa a sladkého. Máme třeba dárkové farmářské bedýnky, ve kterých právě různé kombinace jsou. Tím neuděláte chybu, alespoň něčím se do chuti trefíte. Jídlem uděláte vždycky radost.

Co chystáte na příští rok za novinky?

Každý rok se snažíme přijít s novým výrobkem. Příští rok chceme připravit nové dárkové obaly. Myslím, že pokud vše vyjde, budou zákazníci mile překvapeni.