V zoo se seznamuje pandí pár a přibyl nový lenochod

Nově lze v zoologické zahradě na Svatém kopečku v Olomouci sledovat medojedy řádící i ve venkovním výběhu, prohlédnout si čerstvý přírůstek u kaloňů v pavilonu netopýrů, pozorovat seznamování nového páru pand červených a brzy by zde měl být k vidění i nový lenochod, který už se aklimatizuje v zázemí.

Celý magazín

Rozšíření výběhu medojedů kapských o venkovní část si vyžádalo od pracovníků zahrady pečlivou přípravu. Tato zvířata, která chová na celém světě pouze šestnáct institucí a v Evropě dokonce jen šest, z toho tři české zoo, jsou totiž chytrá a vynalézavá.

„Zajistit jejich výběh je docela chovatelský oříšek. Venkovní část musela být upravena tak, aby nefušovali našim elektrikářům do řemesla a nepředčili nás nějakou svou záludností,“ nastínila s narážkou na snahu obelstít elektrické ohradníky mluvčí zoo Iveta Gronská.

„Jejich první dny ve venkovním výběhu u nich vyvolávaly rozpaky, neboť mnoho vjemů zažívali zcela poprvé ve svém životě. Dnes se však již osmělují a ven chodí rádi,“ doplnila zooložka Libuše Veselá.

Olomoucká zahrada chová tyto kočkovité šelmy, které žijí v přírodě v Africe a Asii a jsou známé nebojácností, díky níž se nebojí zaútočit dokonce třeba i na lvy, od roku 2018. Od té doby už se jí podařilo odchovat tři mláďata.

Ještě mnohem víc se ovšem činí kaloni z ostrova Rodriguez, u nichž přibyl na začátku září letošní už jedenáctý potomek.

„Kaloni to v posledních měsících neměli jednoduché. Absolvovali stěhování, rekonstruoval se jejich pavilon, poté následovala cesta zpátky. Vše ale stálo za to, protože nyní jsou nadmíru spokojeni a dokazují nám to snad nejvyšším počtem odchovaných mláďat za sezonu. To poslední se jmenuje Valdemar a jde celkově už o dvousté kaloní mládě,“ shrnula ošetřovatelka Kateřina Šteckerová.

Za pár týdnů se navíc pavilon ještě více přiblíží volné přírodě, neboť zde přibude noční obloha jižní polokoule, o jejíž vytvoření se postará tým odborníků z Pevnosti poznání, olomouckého popularizačního centra vědy.

Novou obyvatelku lze nyní vidět rovněž ve výběhu obývaném pandami červenými, které začala olomoucká zahrada chovat teprve loni. Nejprve si pořídila dva samce, ovšem na začátku léta jeden z nich zamířil za partnerkou do pražské zoologické zahrady, zatímco na Hanou byla vyslána k vytvoření chovného páru samička z italské Parco Natura Viva nedaleko Verony.

„V rámci karantény absolvovala veterinární vyšetření, vakcinace a přivykala si na nové prostředí, chovatele i krmnou dávku. „Italka“ se velice rychle sžila s novými vjemy, vypustit ji ale do venkovního výběhu k samci, který jej považoval za své teritorium, by nemuselo přinést dobrý výsledek. Pandy bylo tedy nutné seznámit pozvolna v zázemí, mimo zraky návštěvníků,“ popsal zoolog Jan Kirner.

Samec byl proto odchycen do speciální bedny a budoucí pár si na sebe poté začal zvykat nejprve přes pletivo, po několika dnech pak došlo na přímý kontakt.

„Následovalo několik obranných postojů a výhružného prskání v podání samičky, což je u pand běžné. Vzhledem k tomu, že seznámení proběhlo bez potíží, bylo načase pár přemístit do expozice, kde jej uvidí návštěvníci. Samice začala čichem důkladně mapovat nové prostředí, samec, který se v podstatě vracel do svého, se k ní po pár dnech připojil. Nyní lze už opět pozorovat pandy červené ve výběhu a věříme, že příchod říje v zimních měsících přinese nové přírůstky,“ shrnula Gronská.

Teprve v procesu aklimatizace je pak třináctiměsíční samec lenochoda dvouprstého Louis, který na Svatý Kopeček nedávno přicestoval z Německa.

„Aby vše proběhlo bez potíží, snažíme se ho co nejméně vyrušovat. Dokonce jsme mu ponechali i proutěný košík, na který byl přivyklý v době, kdy ho v Německu před cestou oddělili. Tamními chovateli nám bylo sděleno, že mu chutná avokádo a vrba.

Pokud by tedy kdokoli měl doma nazbyt proutěný koš, v zahradě jej uvítáme a předem děkujeme za darování,“ vyzvala zooložka Jitka Vokurková. Pokud vše dobře půjde, přibližně v první polovině října by si Louise mohli prohlédnout návštěvníci.

„Prozatím je bázlivý, ale není se mu co divit. Na nové prostředí si teprve zvyká a je třeba brát v potaz, že se jedná o teprve před nedávnem odrostlé mládě,“ podotkla ošetřovatelka Hana Dostálová. V budoucnu by měl samec vytvořit chovný pár s místní samicí Pepino