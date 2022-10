Rodí se nový Kašpárek či Maršálek?

Z aznamenali jsme rostoucí zájem zejména o obor cukrář. K tomu jistě přispěla soutěž Peče celá země. Přicházejí děti, které mají dobrý studijní průměr a jsou už na obor dopředu připravené, mají spoustu dovedností,“ uvedl Tomáš Popp, manažer Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Nárůst uchazečů zaznamenali například na pražské Střední škole gastronomické a hotelové. „Žádný výzkum jsme nedělali, takže dát nyní jasná čísla bez detailnějšího průzkumu by nebylo úplně korektní. Co lze ale říci s naprostou jistotou, je to, že se zvýšila prestiž těchto povolání. Což v důsledku znamená, že se každý rok hlásí více žáků. Nicméně nárůst je nepochybně dán i silnějšímiročníky,“ míní Karel Vratišovský, ředitel Střední školy gastronomické a hotelové.

Vítězné zlaté ručičky

Právě na této škole studovaly některé mediální hvězdy – například porotce v soutěži Peče celá země cukrář Josef Maršálek či zakladatel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk. A není vůbec vyloučené, že odtud vzejdou další kuchařské a cukrářské celebrity. „Nepochybně mezi našimi současnými i bývalými žáky takové talenty jsou. To, že nejsou mediálně známí, na jejich kvalitách a práci nic nemění. Kromě toho širšího povědomí veřejnosti, samozřejmě,“ říká Karel Vratišovský s tím, že jejich žáci často obsazují první příčky profesních soutěží, jako jsou například Zlaté ručičky. Dobrou vizitkou školy je i to, že reprezentují Českou republiku na mezinárodních kláních, jako jsou olympiády, mistrovství světa, a to nejen v juniorských kategoriích, ale i jako absolventi. Ostatně další absolvent školy – Vlad Ryasnyy – byl členem českého týmu, který letos reprezentoval republiku na Global Chefs Challenge v Abú Dhabí.

„Naši studenti na praxi chodí na reálná pracoviště, do čtyř- a pětihvězdičkových hotelů a restaurací s mezinárodními standardy, na stáže jezdí do zahraničí. Důsledkem toho je, že již v průběhu studia dostávají nabídky práce a mohou si vybírat dle faktických zkušeností,“ popisuje Karel Vratišovský, že o práci se jejich studenti bát nemusejí. Jak se pohybovat v provozu, učí se od špiček v oboru. Mezi šéfy na pracovištích patří Zdeněk Pohlreich, Marek Fichtner, Roman Paulus, Radek Benetka, Tomáš Kalina a další. Škola se pyšní nadprůměrným počtem absolventů, kteří získají dobré zaměstnání hned po ukončení studia. Statistiky zaměstnanosti absolventů se od sledovaného roku 2011 pohybují nad 96 %.

Druhé nejnáročnější povolání

Kde lze v Praze studovat gastro obory Střední škola gastronomická a hotelová, www.ssgh.cz Střední škola podnikání a gastronomie, www.sougastro.cz Střední odborné učiliště gastronomie, www.souukrbu.cz Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště, www.pcssou.cz Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, www.athoz.cz Střední škola hotelnictví a gastronomie International, www.skolahotelnictvi.cz Pozn.: jde o výběr škol, celý seznam na www.stredniskoly.cz

Tomáš Popp ovšem upozorňuje i na stinné stránky zvýšené popularity gastro oborů. „Soutěže i sociální sítě podávají o cukrařině i kuchařině trochu zkreslený obraz. Lidé vidí jen to hezké, co je za hodinu hotové. Skutečnost je ale trochu jiná, jsou to náročná řemesla,“ uvádí Popp. Asociace se proto zaměřuje nejen na to, aby si žáci obory vybrali, ale také u nich zůstali. Provozují vzdělávací portál www.varimedobre.eu, pořádají exkurze iřadu soutěží, mezi nimi i celorepublikovou Gastro Junior. Asociace má také národní tým – jak seniorský, tak juniorský. Na konci listopadu míří na světový pohár v Lucembursku a v týmu je několik nadaných mladých talentů. Česká gastronomie se umisťuje v první desítce.

„Když u řemesla zůstanou, získají zaměstnání, které je dnes dobře hodnocené a ceněné. Ale kuchař je po horníkovi druhé nejnáročnější povolání – psychicky i fyzicky. Když hostovi nechutná, hned se to dozvíte. A každý den začínáte znovu, nikoho nezajímá, že se vám včera povedla svíčková,“ vyjmenovává některá úskalí Tomáš Popp. I přesto je to ale prý obor velmi krásný.

Asociace má nyní v plánu zaměřit se na vzdělávání pedagogů, i ti mohou totiž žáky motivovat, aby v oboru zůstali. Jak v oboru kuchař, tak cukrář jdou dopředu nejen celkové trendy, ale i technologie a suroviny. Gastronomie se mění, proto je i pro vyučující soustavné vzdělávání nezbytné.