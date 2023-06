Pražané opět mohou trávit léto u Džbánu

S příchodem teplých, slunečných dní se Pražanům otevírá široká paleta možností, kde se svlažit, ať už jde o nádrže, biotopové koupaliště, nebo venkovní bazény. Po roční pauze si Pražané letos znovu mohou užít léto u vodní nádrže Džbán, a to v novém areálu Džbán Park.

„U břehu naší krásné vodní nádrže se po dlouhé době děje něco nového. Po mnoha nesnadných jednáních a hledání podoby úvodní sezony se nám podařilo dospět k cíli a první sezona Džbán Parku tak mohla začít,“ říká Štěpán Barták (Praha 6 sobě), zastupitel Prahy 6 odpovědný za veřejný prostor a areál Džbán.

Pro veřejnost je zde připraven relaxační areál s lehátky k odpočinku nebo opalování, aktivity rodinného typu, sportovní vyžití a také občerstvení. V provozu je areál až do konce září, a to každý den od 9 do 22 hodin.

Džbán Park se ale rozkládá pouze na kousku jižního břehu. Stále totiž trvají spory s vlastníkem většiny pozemků kolem nádrže, společností Molepo. Ta loni oznámila, že areál kolem nádrže neotevře kvůli jeho havarijnímu stavu s tím, že opravit ho lze jen v případě, že Praha 6 umožní výstavbu u Evropské. Tehdejší vedení metropole toto jednání označila za vydírání Pražanů. Barták dle svých slov Molepo oslovil s nabídkou jednání, ale dosud neobdržel odpověď.

Soběstačná Lhotka

Již šestou koupací sezonu zahájilo biotopové koupaliště Lhotka. Dobrou zprávou pro všechny případné návštěvníky je, že ceny zůstaly od loňského roku stejné. Za celý den dospělí zaplatí 150 korun, děti do 15 let a senioři nad 65 pak 100 korun. Smutnou zprávou pro pravidelné návštěvníky je zkáza čtyř vrb, které zdobily břeh jezera. Po poslední zimě se totiž dvě z nich samovolně zhroutily a zbylé dvě musela Praha 4 nechat pokácet. Do konce roku ale vedení radnice slibuje stejný počet vrb opět vysadit.

Koupaliště je po zbytek června od pondělí do čtvrtka otevřené od 10 do 18 hodin, od pátku do neděle pak od 9 do 19 hodin. Během letních prázdnin se následně otevírací doba prodlouží až do osmé hodiny večerní.

Lhotka se pyšní jednou z nejčistších vod v Praze. „Díky příznivému vývoji počasí a stavu podzemních vod je koupaliště momentálně v zásobování vodou z vrtů plně soběstačné. Také díky tomu se nám daří udržovat vysokou kvalitu vody v biotopu,“ sděluje místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer (ANO).

Léto na přehradě

Oblíbeným místem je také hostivařská přehrada, kde si lidé mohou zadovádět na paddleboardech či šlapadlech. Přehrada je také jedním z míst, která v Praze hojně vyhledávají nudisté.

A kdo dává před nádržemi a jezery přednost bazénům, může navštívit například Plavecký stadion Podolí nebo koupaliště Petynka, kde najde 50 metrů dlouhý vyhřívaný bazén a také více než sto metrů dlouhý tobogan.