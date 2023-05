Na děti čekají divadla, písně i deskové hry

Ačkoliv cílem Mezinárodního dne dětí nemá být pouze zábava, ale i snaha poukázat na práva a potřeby dětí v dnešní společnosti, připravila většina pražských městských částí pro své nejmenší nabitý program. ŠÍLENÁ

Vědkyně na osmičce

Městská část Praha 8 přichystala na sklonek května hned dvě akce u příležitosti blížícího se Dne dětí.

Tou první bude Karlínský dětský den se šílenou vědkyní M, jenž se odehraje v neděli 28. května 2023 od 10.00 do 17.00 hodin na Karlínském náměstí. V rámci akce bude po okolí rozmístěno hned několik stanovišť, na kterých budou děti řešit různé pokusy a záhady. Tento badatelský úsek pak dále doplní skákací hrad, trampolíny, pohádky, kreativní dílny či malování na obličej.

Děti se navíc mohou těšit na balonkového mága, tamní dobrovolné hasiče, spoustu lahodného jídla a pití z Karlín Marketu i na drobné dárečky.

Pro celé rodiny, které by si rády užily něco společně, připravuje Praha 8 o něco všestrannější akci Slyším, vidím, chutnám svět přímo na metru C stanice Ládví. Ta se odehraje ve středu 31. května 2023 od 12.00 do 22.00 hodin a prim při ní bude hrát street food a řada zábavných kreativních činností. Kromě zpěvu, tance, divadla, trampolín nebo kreslení henou čekají malé i větší návštěvníky zábavné cestovatelské přednášky či koncerty Bijou Camara Camoes, House Band, Joyful a dalších umělců.

Celodenní zábava na jedničce

Praha 1 loni zasvětila Den dětí především sportu a fyzickým aktivitám obecně, když svým ratolestem umožnila vyzkoušet si fotbal, ragby, basketbal, karate nebo judo a zároveň v rámci celodenní akce jim zprostředkovala setkání s městskou i státní policií nebo dobrovolnými hasiči. Letos to bude poněkud jiné, ale neméně zábavné.

Děti se zúčastní spíše tradičnějšího pojetí v podobě různých workshopů, výtvarných a animačních dílen, hrátek na skákacím hradu a mnoha tanečních, divadelních a především hudebních vystoupení včetně účasti dětského smyčcového orchestru či kapel Masakrózní hustec nebo Cukr. Alespoň drobným odkazem na loňskou akcí zůstávají atrakce, jako jsou sumo ring, elektrický býk nebo ukázky první pomoci.

„Program je přizpůsoben dětem všeho věku,“ dodává mluvčí MČ Praha 1 Petr Bidlo. Akce se odehraje 1. června v parku Kampa v jižní části ostrova mezi 9. a 16. hodinou.