Láska a jídlo patří k sobě, valentýnská menu lákají

Mnozí by si mohli myslet, že svátek zamilovaných, tedy svatý Valentýn, nemá v Čechách až tak velkou tradici jako například ve Spojených státech amerických. Pravda to však úplně není.

Vyprávět by mohli prodejci či restauratéři. Zájem o romantické večeře při svíčkách je veliký. Zamilované páry si společné chvilky u dobrého jídla a pití rezervují dlouho dopředu. A restaurace jsou většinou 14. února plné. Tentokrát svátek svatého Valentýna vychází na úterý.

„Nabízíme čtyřchodové menu, lidé se ptají na volná místa dlouho předem. A přichází k nám hodně zákazníků, Valentýna asi lidé berou jako speciální večer, takže máme restauraci zaplněnou. Byť je menu poměrně dražší záležitostí, tak i přesto pořád táhne,“ usmívá se šéf českobudějovické restaurace a hotelu Klika Petr Klika.

Tam lákají i na jednu specialitu. „Jsou to takzvané sdílené předkrmy. Což jsou dva až tři předkrmy do páru, takže je můžete různě kombinovat a ochutnávat. Umíme nabídnout i dva hlavní chody, aby si dvojice mohla vybrat. Pak nesmí chybět sladká tečka,“ doplňuje Klika.

Oslavit Valentýna se svou drahou polovičkou zve například i hotel Nautilus v Táboře. Tady si pochutnáte na carpacciu z červené řepy a kozím sýrem, hráškovém krému se zakysanou smetanou, hlavním chodem je losos s restovanou zeleninou a bylinkovou kaší či vepřová panenka se sušenými rajčaty, noky a lanýžovou solí. A kdyby si chtěl někdo protáhnout večerní romantiku až do dalšího dne, hotel nabízí i speciální valentýnské balíčky s přespáním.

Valentýnská menu: Jsou žádaná. Bez rezervace nemáte velkou šanci si dát večeři.

Trend oblíbených večeří potvrzuje i Martin Pražák, který v Českých Budějovicích provozuje hned několik restaurací. Zamilovaní si tak mohou pochutnat třeba i v bistru Magdalene na sídlišti Vltava. „Valentýnská menu jsou žádaná. Bez předchozí rezervace nemáte moc velkou šanci si dát večeři. Máme letos připravené tříchodové menu, kde je například telecí tatarák jako předkrm, pepřový steak z hovězí svíčkové či grilovaný cod filet jako hlavní chod a vše završuje dezert ve tvaru srdce s jahodami a čokoládou,“ dává nahlížet pod pokličku Pražák.

Večeři pro zamilované páry však nabízejí i mnohé další restaurace. Jednou z nich je i českobudějovická Točna v Suchém Vrbném, restaurace Honner na budějovické Lidické třídě, restaurant Mace v Táboře, písecká Kozlovna na nábřeží řeky Otavy či v penzionu Pod zámkem v Jindřichově Hradci.

„S přítelem jsme poměrně čerstvě, čtyři měsíce. Už jsme se o Valentýnu bavili a docela nás lákalo si někam zajít na jídlo. Jak se říká, přece jen láska prochází žaludkem. Takže asi nějakou společnou večeři vymyslíme, pak se dá jít například do kina. To by mohl být docela pěkný romantický večer,“ myslí si 26letá Veronika Šimánková z Českých Budějovic.

„Valentýn ve vzduchu, v peřinách, v žaludku a hlavně – u nás. Užijte si romantické procházky, úžasné památky, valentýnské menu,“ tak lákají v únoru do Českého Krumlova na webu ckrumlov.info, kde je tomuto svátku věnovaná samostatná část. Speciální nabídku má například restaurace Krumlovský mlýn, která valentýnské menu nabízí od 11. do 14. února. Tak to ostatně má hodně restaurací, protože pro spoustu párů je vhodnější vyrazit na zamilovanou večeři už o víkendu před svátkem. Třeba Papa’s Living Restaurant na Latránu v Krumlově nabízí čtrnáctého sekt, čerstvé ústřice s holandskou omáčkou,rajčátky a špenátem, rump steak, černý kořen, mořského vlka a na závěr jahodové tiramisu.

Některé hotely pak nabízejí extra valentýnské pobytové balíčky, kdy jsou součástí například snídaně do postele či květinový pokoj.