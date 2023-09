Kádr Motoru čítá deset nových hráčů, tým vede Čihák

Až do předposledního kola přímý souboj o vyhnutí se baráži, konečné třinácté místo. S uplynulým ročníkem nebyl v Budějovicích spokojený nikdo. Proto bylo jasné, že musejí přijít změny, a nebylo jich málo.

Motor nově vede trenérská dvojice Ladislav Čihák – Jiří Hanzlík, kteří nahradili Davida Čermáka s Romanem Fouskem a Jiřím Novotným. Ten se přesunul do role sportovního manažera a klub tak obnovil tuto pozici.

Hráčský kádr se obměnil skoro z poloviny. Skončilo celkem deset hráčů, třeba klíčový bek Stuart Percy, útočníci Martins Dzierkals se Zdeňkem Doležalem a kariéru ukončil Michal Vondrka. Celkově se loučili hlavně hokejisté, kteří nenaplnili očekávání vedení ani trenérů.

Minimálně na papíře Jihočeši posílili. Obrana bude kvalitní a zkušená, o což se postarají Milan Doudera, Michal Gulaši či navrátilci Pavel Pýcha a David Štich. „Milan Doudera si drží stabilní a kvalitní výkonnost, což je u obránce důležité. Umí výborně bránit, je spolehlivý, dělá minimum chyb. Zároveň má v sobě vítěznou mentalitu. Mladí se od něj, stejně jako od dalších zkušených hráčů, budou učit,“ věří sportovní manažer Novotný.

Některé hokejisty Motor přivedl i kvůli zkušenostem a rozložení tíhy odpovědnosti na víc hráčů. Lídry totiž v posledním ročníku měli Jihočeši hlavně dva, a to útočníky Milana Gulaše s Lukášem Pechem. Teď by mezi ně měl přibýt i kanadský forvard Brant Harris, který už v přípravě ukazoval své kvality. „Je to centr, kterého jsme hledali, navíc pravák. Má v sobě to, co by kanadský hokejista měl mít. Je důrazný, umí hrát v obranném i útočném pásmu,“ přidal Novotný.

Očekávání jsou i před Michalem Ordošem nebo Adamem Kubíkem, kteří by měli střílet branky. Souhru se zkušenými borci si Kubík vyzkoušel na Kladně, kde hrával vedle Jaromíra Jágra s Tomášem Plekancem. „Je to perspektivní hráč s výbornou střelou. Góly dával a může jich dávat ještě víc, i když to v dnešním hokeji není snadné. Má na to, aby střílel pravidelně přes dvacet branek v sezoně,“ odhadl Novotný.

Jihočeši dlouho čekali na ještě jednu posilu do útoku. Nakonec klub přivedl Dominika Simona, který uspěl na zkoušce a na jihu Čech se pokusí restartovat nadějně začatou kariéru. „Svým přístupem v trénincích i zápasech přesvědčil mě i trenéry, že může být pro Motor přínosem,“ odůvodnil Novotný.

Kádr Motoru Brankáři: Dominik Hrachovina, Štěpán Maleček, Jan Strmeň. Obránci: Milan Doudera, Michal Gulaši, Mikuláš Hovorka, Ondřej Kachyňa, Michael Krutil, Petr Placek, Pavel Pýcha, Jan Štencel, David Štich, Roman Vráblík, Martin Willmann. Útočníci: Martin Beránek, Milan Gulaš, Martin Hanzl, Brant Harris, Matyáš Humeník, Tomáš Chlubna, Josef Koláček, Marcel Kříž, Adam Kubík, Jan Ordoš, Lukáš Pech, Filip Petrásek, Filip Přikryl, Dominik Simon, Matěj Toman, Jakub Valský, Lukáš Vopelka. Realizační tým: Hlavní trenér Ladislav Čihák. Asistent trenéra Jiří Hanzlík. Sportovní manažer Jiří Novotný. Kondiční trenér Josef Žáček. Trenér brankářů Stanislav Hrubec. Videotrenéři Tomáš Pařízek a Adam Přibyl. Manažer Jiří Šimánek. Vedoucí Ladislav Gula. Kustodi Pavel Vlašic a Pavel Bláha.

V letní přípravě absolvovaly České Budějovice hned devět přípravných utkání. To poslední s Jihlavou bylo odehráno po uzávěrce tohoto vydání. V těch úvodních osmi měli Jihočeši mírně negativní bilanci třech výher a pěti porážek. S Brnem jednou vyhráli a jednou prohráli. Cenné jsou skalpy finského KooKoo či rakouského Lince, další soupeři včetně Sparty, Plzně nebo Salcburku však byli nad síly hráčů Motoru.

V extralize čeká týmy stejně jako loni 52 kol v základní části. Každý s každým se utká čtyřikrát. Do play off postoupí dvanáct nejlepších týmů. První čtyři čekají rovnou na čtvrtfinále, celky na pátém až dvanáctém místě zabojují o čtyři zbylá místa na tři vítězné zápasy v předkole. Pátý vyzve dvanáctého, šestý jedenáctého a tak dále. Od čtvrtfinále už se bude hrát na čtyři vítězné duely. Poslední celek tabulky vyzve v baráži o udržení vítěze play off první ligy.

Jako každoročně doznala pravidla několika změn. Přísněji se například bude trestat zdržování hry. Při současném vyloučení se pak bude dál hrát pět na pět. Končí také trest ve hře. Rozhodčí po přezkoumání videa budou mít možnost i odvolat původní vyšší trest.