Adventní divadlo nabízí Hej Mistře i Mozarta

Také v adventním období můžete vyrazit do Jihočeského divadla (JD) v Českých Budějovicích. Krom celé řady repríz oblíbených her si v divadle připravili i několik adventních novinek, které přicházejí s tou pravou vánoční atmosférou.

Od první adventní neděle divadelní prkna patří představení Hej Mistře, které si pro diváky připravil českobudějovický operní soubor. Režie se ujal umělecký šéf opery Tomáš Ondřej Pilař a hudbu nastudoval David Švec.

Diváci se tak mohou těšit na mimořádné scénické provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby a na koncertní provedení adventních a vánočních písní Adama Václava Michny z Otradovic Nové Hvězdy nové Světlo.

„Inscenace má za cíl přenést nás do dob našich praprababiček, kdy se o posvátné vánoční noci vše zastavilo a za závojem padajícího sněhu byla tušit cesta do Betléma. V tom pocitu je něco posvátného, něco radostného, ale také něco smutného. Jako bychom Vánoce slavili s našimi nejbližšími, ale i s těmi, které už nikdy neuvidíme. V nádherné a poetické výpravě Petra Vítka uvidíte prvky krojů z českých a moravských horských pasteveckých oblastí a malé repliky skutečných staveb z Rožmitálska, kde Jakub Jan Ryba svoji mši složil,“ přiblížil Pilař.

Natáčení na vrcholu hory Kleť i v táborském podzemí

Adventní příběh se hraje až do 23. prosince. Již druhým rokem pak Jihočeské divadlo a Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu vydává Adventní zpěvník opery Jihočeského divadla.

Tentokrát jde o soubor pozdně středověkých a renesančních adventních zpěvů z českých pramenů. Texty písní opět připravil a upravil Mikoláš Troup a výtvarnou koncepci navrhla Ivana Ševčík Miklošková. Všechny písně ze zpěvníku jsou na YouTube kanálu JD v podobě videí, která opera natočila na významných místech jižních Čech.

„Posluchači zavítají nejen do táborského podzemí, zámeckého skleníku na Hluboké, klášterů ve Zlaté Koruně, Českém Krumlově nebo Třeboni, ale i na vrchol hory Kleť, kde jsme natáčeli za zimního rozbřesku,“ dodává Pilař.

Adventní program opery myslí i na malé diváky. Nekonvenční interaktivní hudební zážitek slibuje premiéra inscenace Malý Mozart, která je určená pro děti od 6 do 12 let. Mladí návštěvníci divadla při ní budou moct odhalit, co se odehrává za kulisami divadelních představení.

Čas adventu pak divadlo zakončí 21. prosince již tradičním Vánočním koncertem v katedrále sv. Mikuláše. Mezi svátky pak repertoár divadla opustí romantická opera Evžen Oněgin, která má derniéru 29. prosince, a divácky oblíbený muzikál podle životního příběhu Evy Perónové Evita, který se bude naposledy hrát 30. prosince.

Silvestrovské odpoledne a první den nového roku pak diváky vezme do kouzelného světa Mozartovy Kouzelné flétny. Pro rodiny s dětmi, které budou chtít strávit společně tyto kouzelné chvíle, nabízí divadlo zvýhodněné vstupné z třicetiprocentní slevou z celkové částky vstupenek.