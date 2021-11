Zavřených tříd přibývá, v Libereckém kraji je má v karanténě 130 škol

Přestože Liberecký kraj zůstává na mapě ministerstva zdravotnictví světle růžový, což znamená, že zatím nepřesáhl tisíc nakažených na sto tisíc obyvatel, i tady směřuje řada školních tříd do karantény a nemocnice se plní covidovými pacienty.

Momentálně je na tom nejhůř okres Liberec, kde se za poslední týden nakazilo covidem více než 1 100 lidí. Hospitalizovaných je v kraji více než 120 lidí, z toho více než třicet vyžaduje intenzivní péči. Podle hejtmana Martina Půty zatím Liberecký kraj nouzový stav vyhlašovat nebude.

„Nápor na nemocnice ale roste a nemají tolik dobrovolníků, kolik by potřebovaly,“ upozornil hejtman. Podle primáře ARO krajské nemocnice v Liberci Dušana Mormana je možné, že počet hospitalizovaných postupně překoná i jarní vrchol, kdy se v nemocnicích v kraji léčilo kolem 500 covid pozitivních lidí.



„Odhadovali jsme, že při příznivém průběhu podzimní vlny dosáhneme vrcholu kolem dvou set pacientů, a to už téměř s jistotou můžeme říct, že platit nebude,“ uvedl Morman, který zároveň apeluje na lidi, aby se nechali očkovat a nosili roušky.

„Skutečně mají očkovaní lepší průběh. Ale není řečeno, že se nemohou dostat do intenzivní péče, ale ty rozdíly jsou řádové,“ vysvětlil primář s tím, že osmdesát procent covid pacientů v liberecké nemocnici je neočkovaných.

Mobilní odběrové týmy vyjedou do terénu

Zvýšený nápor zaznamenala i odběrová místa. Na termín mohou lidé na některých místech čekat i několik dní. Liberecký kraj chce proto do terénu opět vyslat mobilní odběrové testovací týmy. „Zvýšit kapacitu laboratoří ale neumíme,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Podle ředitele krajské hygieny Vladimíra Valenty je momentálně třináct procent testů pozitivních. Jen ve školství je podle něj kolem pěti set pozitivních osob. „Na ty navazuje dalších pět tisíc lidí, kteří jsou v karanténě,“ dodal Valenta s tím, že je zasaženo zhruba 130 škol v celém kraji.

Podle vládního nařízení se včera začalo opět hromadně testovat. Další kolo čeká školáky zase za týden. „Už jsme zvyklí,“ konstatovala ředitelka ZŠ a ZUŠ Jabloňová Iva Havlenová. Během prvního kola testování zachytily u nich ve škole antigenní samotesty pozitivitu u pěti dětí.

„Ještě ji musí potvrdit PCR testy,“ dodala ředitelka. „Covid na škole máme, momentálně je v karanténě pět tříd,“ pokračovala. Podle ní stačí, když je pozitivní na covid jedno nebo dvě děti a do karantény putuje celá třída. V těchto případech nastupuje okamžitě online výuka.

Na hybridní výuku není škola vybavená

Komplikovanější situace je ale ve třídách, kde už je několik dětí naočkovaných a musí zde probíhat hybridní výuka. Naočkovaní žáci nemusí totiž do karantény a výuka tak probíhá klasicky ve třídě s online přenosem pro ty, co museli zůstat doma. Podle Havlenové na tento způsob výuky nemají dostatečné vybavení.

„Máme počítače, kamery, ale chybí například interaktivní tabule. Takové vybavení jedné třídy stojí sto až sto padesát tisíc,“ poznamenala ředitelka, která doufá, že se situace stabilizuje a v karanténě neskončí ještě více tříd.

„Zatím to zvládáme, kdyby byl ale výskyt masivnější, bylo by to už opravdu náročné,“ dodala s tím, že neví, zda by v tomto případě nebylo lepší školy na nějakou dobu zavřít.