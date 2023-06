Náhle zemřel divadelní ředitel Pavel Žur, do Jablonce přivedl Bílou či Dvorského

„Za jeho dlouholetou a obětavou práci pro město i společnost mu děkujeme,“ sdělil primátor města Miloš Vele.

Na úmrtí politika, který v jabloneckém zastupitelstvu působil nepřetržitě od roku 1998, zareagovala na své facebookové stránce také primátorova náměstkyně Jana Hamplová: „Pan Žur byl výraznou osobností, která se zasloužila o rozkvět divadla a kulturního dění v našem městě. Mrzí mě to a jsem v šoku, bylo to ještě příliš brzy. Všem jeho blízkým upřímnou soustrast.“

„Je to nečekaná a smutná zpráva. S panem ředitelem jsme se znali a spolupracovali, čtyři roky byl krajským zastupitelem. Také pro kulturní život v Jablonci vykonal mnoho dobrého,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Pavel Žur se narodil 5. května 1966 v Jablonci nad Nisou. Od roku 1992 vedl úspěšný Dětský pěvecký sbor Vrabčáci, s nímž sbíral úspěchy nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Coby ředitel divadla, kterému šéfoval od roku 1999, do druhého největšího města regionu přivedl řadu předních českých umělců. Vystupovali zde třeba Lucie Bílá, Magdaléna Kožená, Peter Dvorský nebo Eva Urbanová. Nechyběly ani desítky inscenací s herci z předních českých divadel.

Jedním z velkých umělců byl významný hobojista Vilém Veverka. „V Pavlu Žurovi odešel kultivovaný člověk, který byl velkým podporovatelem živého umění, za kterého - domnívám se - nebude náhrada. Odešla osobnost, která se zásadně podílela na kulturním klimatu v Jablonci a okolí. Pavel vyprofiloval městské divadlo v respektovanou kulturní instituci, instituci, která měla jasnou a čitelnou signaturu. V době, kdy byly ostatní scény z důvodu vládních opatření zavřené, de facto ‚mrtvé‘, se zde snažil vytvářet nadále obsah, což byla pro uměleckou scénu zásadní a klíčová podpora, něco, nač se nezapomíná,“ svěřil se umělec.

„Ve finále, v rovině organizační a manažerské, to jsou právě lidé typu Pavla Žura, kteří táhnou kulturní scénu zde. Entuziastů jako Pavel je málo a s Pavlem ztrácíme člověka, se kterým jsme tvořili celek. Těžko si představit, že jeden z nás zde již není. Však to, co vytvořil, zde zůstane,“ dodal.

Pavel Žur byl také producentem řady hudebních projektů jako byla třeba pěvecká talentová soutěž Hvězdy pod Ještědem nebo akce Město plné tónů či Společně nejen na jevišti.

Na otázku, jaký je, Pavel Žur loni odpověděl na stránkách Jabloneckého měsíčníku takto: „Je to praktik i snílek, kreativní člověk se srdcem na dlani. Je to člověk, který má rád život a lidi. Je přátelsky nastavený, otevřený, ale i neústupný.“