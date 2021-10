Škola chce vychovávat nové policisty i dozorce, vybuduje pro ně střelnici

Velký důraz při jeho studiu bude kladen na reálnou praxi a výuku povedou lidé z oboru. Škola také pro budoucí policisty či dozorce vybuduje vzduchovkovou střelnici. Její vedení vzkazuje, že absolventi maturitního oboru získají jistotu práce.

Ředitel školy Martin Kubáč je o úspěchu oboru, jenž bude kromě policie a vězeňství zaměřen i na práci ve státní správě, přesvědčený. „Sám jsem v minulosti v bezpečnostních složkách působil, a tak vím, s čím se potýkají, jaké mají podstavy a že je velký zájem o nové lidi,“ sdělil ředitel pro MF DNES.

Kubáč říká, že obor má studenty připravit co nejvíce na realitu.

„Nechci, abychom si tady hráli na něco teoretického, co pak v praxi bude úplně jinak. Proto navazujeme spolupráci například s krajským ředitelstvím policie, ale i s těmi okresními. Žáci by si tady měli odbývat praxi a zároveň chceme, aby je na škole vzdělávali odborníci z praxe, ať již třeba současní nebo bývalí příslušníci policie nebo vězeňské služby,“ vysvětlil Kubáč.

Podle něj budou absolventi po čtyřech letech připraveni na případný služební poměr podobně dobře jako nováčci u policie nebo ve správě věznic.

Obor nabídne například předměty veřejný pořádek, právo, kriminalistika, kriminologie, psychologie či sebeobrana. Žáci se též naučí používat zbraň.

„Na pracovišti v Podhorské ulici vybudujeme dvě vzduchovkové střelnice. Jednáme s bývalým trenérem střelecké reprezentace Břetislavem Putnou, že by tu mohl vést kroužek. Chceme, abychom tu měli špičkové lidi,“ dodal Martin Kubáč.

Každý rok jedna třída

Škola se kvůli novému oboru nebude rozšiřovat. Prostory pro něj jsou dostačující. Každý rok chce přijmout jednu třídu, tedy 30 žáků. Ti zatím absolvují klasické přijímací řízení jako na jiných školách.

„Nevylučujeme ale, že do budoucna přijímačky trochu neupravíme a nebudeme třeba zvažovat fyzické testy nebo nějaký všeobecný přehled se zaměřením na psychologii,“ upozornil ředitel.

Maturitní obor Bezpečnostně právní činnost zatím odsouhlasil krajský odbor školství a brzy ho bude schvalovat rada kraje. Poté se pošle na ministerstvo školství žádost o jeho zápis. „Nejde o žádné navyšování kapacity, ale v podstatě měníme obor za obor, protože končí obor obchodník,“ doplnil ředitel školy.

To, že policie má po celé republice podstav, dosvědčuje nejen řada pracovních inzerátů a náborových kampaní, ale i čísla. Třeba loni její krajské ředitelství uvedlo, že v regionu schází přibližně 175 zaměstnanců a že nejhorší situace je na Českolipsku. Podle loňského vyjádření končícího ministra vnitra Jana Hamáčka patří Liberecký kraj vedle Prahy a Středočeského kraje k místům, kde schází nejvíce policistů.

Jablonecká škola řemesel a služeb do nedávna procházela náročným obdobím. Jedno z jejích sídel v Podhorské ulici se několik let proměňovalo na moderní centrum odborného vzdělávání. Práce však narušila havárie a poškozená statika budovy a škola se částečně musela přesunout do Železného Brodu. Teď už je však vše v pořádku a od minulého týdne se sem stěhují vybavení do dílen, stroje či nábytek.

„Ostrý provoz bychom měli spustit od druhého pololetí, tedy na začátku února. Jsem rád, že tu konečně budeme mít moderní technologie a dílny pro 21. století. Pro školu je to obrovský posun. Školství na toto trochu rezignovalo a učilo konvenčním způsobem a my se potřebujeme posunout jinam. Firmy dneska dělají na 3D tiskárnách, 3D skenerech a to nám utíkalo. Teď žáky můžeme s tímto seznámit alespoň na základní úrovni,“ pochvaloval si Kubáč.