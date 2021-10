Unikátní plastiku skryl polystyren, podle odborníků v rozporu se zákonem

Od roku 1988 zdobila samoobsluhu v liberecké čtvrti Vesec. Teď však plastika Rodina od sochaře Václava Bendy zmizela kvůli zateplení prodejny pod deskami polystyrenu. Podle architektů a milovníků umění v rozporu se zákonem. Obrátí se proto na stavební úřad, aby mohlo být dílo znovu odhaleno.

„Jde o výtvarné dílo uznávaného autora. Zároveň se nachází v lokalitě, kde nejsou žádná jiná umělecká díla. Čtvrť by přišla o jediný doklad výtvarného umění poválečného období ve veřejném prostoru,“ zamýšlí se Jindřich Gubiš, předseda Spolku pro estetiku veřejného prostoru.



Podle něj navíc majitel domu postupuje protiprávně, protože nemá stavební povolení.

Stejný názor zastává i Jiří Janďourek, šéf liberecké Kanceláře architektury města. „Domnívám se, že se v tomto případě velmi zásadně mění vzhled objektu. To znamená, že to mělo projít stavebním řízením, a to samozřejmě neprošlo,“ říká Janďourek.

Zaslepení plastiky polystyrenem považuje za barbarství.



„Kontaktoval jsem autora plastiky Václava Bendu, který ani nebyl kontaktován z hlediska autorského zákona. Se zakrytím zásadně nesouhlasí,“ dodává Janďourek s tím, že společně se Spolkem pro estetiku veřejného prostoru osloví stavební úřad.



„Doufejme, že stavební úřad začne rychle konat, protože je to v jeho gesci,“ dodává šéf Kanceláře architektury města.

Vlastník: Stavební povolení nepotřebujeme

Plastika je vyrobená z betonu a představuje otce, matku a dceru. Nachází se na budově samoobsluhy, kterou vlastní Roman Mazák. Ten je zároveň předsedou družstva CBA, které provozuje prodejny s potravinami po celé zemi. Podle něj ale k žádnému pochybení nedošlo a práce budou pokračovat dál.

„O žádné plastice jsem neslyšel, vůbec nic mi to neříká. A žádný rozpor se stavebním povolením určitě nemáme. Ano, zateplujeme budovy, ale zateplení nepodléhá stavebnímu povolení. My vzhled neměníme. Zateplujeme tím, že tam dáváme polystyren,“ řekl MF DNES Mazák.

Za více než třicet let se samoobsluha společně s plastikou stala nedílnou součástí Vesce. Zakrytí plastiky proto místní obyvatele zaskočilo.

„Ve Vesci bydlím od svých osmi let. Samoobsluhu jsem velmi často navštěvoval jako malý, když jsem v okolí jezdil na kole či si někde blízko hrál s kamarády. Když měl s sebou někdo autíčko, tak si čekání na ostatní krátil ježděním v kravatě pána či ve vlasech dívky,“ vzpomíná Lukáš Tvrzník.

„Chápu, že v dnešní době chce každý vše olepit polystyrenem, aby ušetřil za vytápění, ale já mít na své nemovitosti takovouhle unikátní nenormalizovanou věc, tak jí chlubím, aby se má budova lišila od těch ostatních, hranatých jednolitých krabic, kterých jsou všude stovky,“ dodává obyvatel Vesce.