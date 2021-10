Liberec riskuje, do rekonstrukce Liebiegova paláce se vrhl bez dotace

Už rok probíhá náročná rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci. Honosná vila z roku 1872 má sloužit jako Centrum aktivního života.



Jde o největší současnou investiční akci Liberce přesahující 200 milionů korun. Proměnou projde de facto každý centimetr uvnitř i vně budovy. To vše za dozoru památkářů, protože Liebiegův palác je jednou z nejcennějších budov ve městě.

Liberec ale přitom hraje riskantní hru. Žádost o dotaci, která už byla městu schválena, radnice na jaře stáhla. Důvodem je navýšení ceny původního projektu zhruba o 30 milionů korun. Především kvůli dřevomorce, která napadla všechny stropní trámy, s čímž se nepočítalo.

„Na to by nám předchozí dotace nestačila, tak jsme žádost stáhli a teď přepočítáváme ceny. Čekám, že to bude kolem 235 milionů korun, protože se tu objevila řada víceprací. Novou žádost o dotaci podáme v prosinci,“ uvedla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Původně měl Liberec na základě schválené žádosti o dotaci získat zhruba 178 milionů korun. „Dotace by měla pokrýt devadesát procent uznatelných nákladů. Takže musíme velmi přesně promyslet, co uznatelné náklady jsou a co ne. Teď například řešíme, zda bourat, nebo ponechat zeď mezi prostranstvím před vilou a sousedními domy, kde se počítá s novou bytovou výstavbou. Z urbanistického pohledu by bylo dobré zeď zbourat a vytvořit jeden společný veřejný prostor, ale uznatelné náklady to nebudou,“ nastínila náměstkyně.

Variantu, že by žádost napodruhé nemusela vyjít, si ani nepřipouští. „Neměníme účel projektu ani parametry, neměníme využití, měníme jen náklady. Proto doufám, že poskytovatel dotace nám to i podruhé odsouhlasí,“ dodala Loučková Kotasová.



Zvýšené ceny stavebního materiálu, se kterými se teď potýká řada staveb, zatím radnici netrápí. Stavební firmy se totiž musí držet cen, které byly už dříve vysoutěženy. Problémem ale mohou být případné další vícenáklady.

Rekonstrukce vily v neorenesančním stylu, ve které mají najít zázemí nejrůznější spolky pro mládež i seniory, má skončit na podzim 2022. „Do letošní zimy bude hotová většina venkovních prací na objektu. Potom se uvnitř zprovozní vytápění, aby mohly probíhat práce v interiérech,“ řekl technický specialista magistrátu Jan Lajksner.

Novou barvu fasády vybírali památkáři

Ze zadní části paláce už proto zmizela část lešení. Odkryla se tak nová barva fasády. Zatímco dosud byl zadní trakt vily bílo-růžový, teď dostal světle smetanový nádech. Ještě na jaře se přitom zvažovalo, že fasáda bude světle šedá s olivovou zelení, což byly barvy, které se našly pod dosavadní fasádou.

„Měli jsme asi šest vzorků barev, po konzultaci s památkáři se vybral jeden. Už to tedy nebude dvoubarevná varianta jako dosud. Pouze vybrané reliéfy a sokly budou napatinované, jako by šlo o přírodní kámen. Oproti původním plánům nás také překvapilo, že sluneční hodiny na jedné zdi do atria měly po stranách různé malované ornamenty a andílky. To teď také obnovujeme,“ sdělil Lajksner.

Největší chloubou budoucího Centra aktivního života bude částečně prosklená kavárna, která vzniká probouráním zazděných arkád v horní zahradě. „Bude propojená s terasou, na které se mohou odehrávat různé kulturní akce. V zahradě se obnoví původní altán, i ten bude vhodný pro menší koncerty, svatební obřady a podobně. Zahrada se navíc otevře do Komenského ulice, ze které dnes přístup k Liebiegovu paláci není,“ řekl Lajksner.