Šéf liberecké opery skončil, cítí se být obětí šéfovských ambicí nástupkyně

„V současné chvíli řešíme v divadle velmi nestandardní situace. Kvůli epidemii koronaviru je nejen naše divadlo v krizi. Musím říci, že v těchto krizových okamžicích naše komunikace bohužel selhala, a proto jsem se rozhodla Martina Doubravského z funkce šéfa opery odvolat, a to k 1. listopadu 2020,“ uvedla ředitelka.

S nákazou to nesouvisí

Konkrétní důvody, proč Doubravského odvolala, však odmítla sdělit.

„Nechci to více rozebírat,“ odvětila. Na přímý dotaz MF DNES, zda odvolání souvisí s tím, že divadlo jeden čas platilo za ohnisko koronaviru v Liberci a nejvíc nakažených bylo v operním souboru, odpověděla nesouhlasně: „S nakaženými to nesouviselo.“

Ředitelka však dodala, že Doubravského si váží jako vynikajícího umělce, o čemž podle ní svědčí i fakt, že zůstává v divadle na pozici šéfdirigenta.

Na post šéfa opery nově jmenovala Lindu Keprtovou, která dosud působila v divadle jako režisérka a dramaturgyně opery. „Tato změna byla již plánována, okolnosti jen celou záležitost urychlily,“ vysvětlila své rozhodnutí Levko.

Šéfovské ambice?

Odcházející šéf opery Doubravský doufá, že jeho odchod nebude mít negativní vliv na kvalitu představení. „Soubor liberecké opery má kromě vysoké profesionální úrovně též mimořádný dar předávat divákům něco navíc, dar spontánního uměleckého sdělení spojeného s nevšední schopností spolupráce. Žádný šéf opery si nemůže přát víc a já si velmi přeji, aby tomu tak bylo i nadále,“ doplnil.



Pro Divadelní noviny Doubravský okomentoval důvody svého odchodu. „Na základě našeho pondělního rozhovoru (s ředitelkou, pozn. red.) se mohu domnívat, že oním selháním naší komunikace je míněn fakt, že jsem v pátek 2. října měl v odpoledních hodinách vypnutý mobilní telefon. Zcela jistě musí existovat i jiný silnější důvod, který by dostatečně vysvětlil, že jsem náhle odvolán ve chvíli, kdy jsem v podstatě dokončil práce na obsazení operních premiér celého roku 2021 a kdy zároveň tisková zpráva divadla doslova přetéká sluncem a láskou. Bohužel mám důvody být přesvědčen, že v celém příběhu hrají svou roli i šéfovské ambice mé nástupkyně,“ posteskl si Doubravský.

Nejdéle sloužící šéf opery

Martin Doubravský byl nejdéle sloužícím šéfem operního souboru. Vedení liberecké opery převzal už ve svých 34 letech. V Divadle F. X. Šaldy působí od roku 1990 a zasvětil mu celý svůj profesní život. Během jeho šéfovského působení získal soubor liberecké opery šestkrát hlavní cenu prestižního festivalu Opera.

Linda Keprtová je absolventka brněnské JAMU, a to oborů sbormistrovství a operní režie. S libereckým divadlem začala spolupracovat již v roce 2012. Po angažmá v opeře Štátného divadla Košice nastoupila do Divadla F. X. Šaldy v roce 2016. V Liberci se během dosavadního osmiletého působení vypracovala v jednu z nejvýraznějších postav české operní režie, a to právě v uměleckém tandemu s Martinem Doubravským.

Na počátku roku se jim dostalo ocenění ve formě opakovaného vítězství na hlavním českém festivalu operního divadla Opera 2020 a v neposlední řadě nominací společné inscenace Janáčkových Příhod lišky Bystroušky na Cenu Divadelních novin.

„Chci poděkovat ředitelce Jarmile Levko, která do mě vkládá důvěru, a já se pokusím ji nezklamat. Pokusím se nezklamat ani diváckou obec, ani nikoho ze souboru. Ze souboru, který je díky koncepčnímu dlouhodobému vedení ve velmi dobré kondici a mou největší výzvou a přáním je v tomto trendu pokračovat,“ uvedla nová šéfka opery Linda Keprtová.