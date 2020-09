Bojíme se, že zanikneme, zní z divadel. Ohrožuje je výpadek her pro děti

„Je důležité, aby nás školy podržely. V případě, že se tak nestane, nevíme, jak to bude v budoucnu,“ upozornil ředitel, který je zároveň i členem Asociace profesionálních divadel. Ta své stanovisko vyjádřila otevřeným dopisem zaslaným na ministerstvo školství. „Podepsalo jej třicet divadel z celé republiky,“ dodal Doubrava.

Pro Naivní divadlo jsou představení určená pro školy a školky stěžejní částí programu. Pro veřejnost mají většinou vyhrazena dvě až tři představení za týden. Těžko by tak výpadek způsobený absencí školáků doháněli. Podle Doubravy se budou snažit vyjít školám maximálně vstříc.

„My jsme schopni zařídit představení jen pro jednu školu. Zbaví se tak strachu ze setkání s jinými školami,“ dodal ředitel.

V současnosti Naivní divadlo sbírá objednávky na školní představení. Za sebou také mají jednání s řediteli a ředitelkami na Liberecku. „Snažili jsme se jim vysvětlit, že by neměli rezignovat na návštěvu divadel nebo galerií,“ poznamenal ředitel.

Reakce byly podle něj pozitivní. Svůj podpis pod otevřený dopis asociace připojila i ředitelka Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko. „Pro nás by to sice nebyla taková pohroma, ale je to špatný signál pro veřejnost. Říkají tím, že jít do divadla může představovat riziko,“ varovala ředitelka.

Náměstka pasáž nepříjemně překvapila

Na situaci zareagoval i náměstek primátora pro kulturu a školství Ivan Langr, který poslal otevřený dopis ministru školství Robertu Plagovi. Pasáž týkající se kulturních a sportovních akcí jej podle jeho slov nepříjemně překvapila.

„Považuji umělecké vzdělávání za zcela zásadní a nezastupitelný faktor, jenž formuje veškeré lepší stránky člověka a jeho prostřednictvím kulturnost celé společnosti,“ vyjádřil se Langr v dopise.



Obává se totiž, že znění manuálu si většina ředitelek a ředitelů může vyložit jako fakticky závazný pokyn ministerstva školství a na návštěvy divadel zcela rezignují.

„Osobně si však nedokáži odpovědět, proč zrovna školám omezovat přístup, když divadla budou přece běžně hrát, plnit předepsané hygienické podmínky a svou činnost koordinovat s orgány veřejného zdraví,“ uvedl dále v dopise náměstek.



Poukázal také na to, že pro řadu dětí je to jediná možnost navštívit divadlo. „Kromě toho se děti potkávají i jinde,“ upozornil Langr.

Vyjádření ministerstva školství je podle něj alibistické. „Mají to říct na rovinu a ne přenášet zodpovědnost na jiné,“ dodal náměstek s tím, že ředitele libereckých škol v jejich rozhodnutí podpoří. Zároveň za zřizovatele Naivního i Šaldova divadla přiznal, že dopad může být ekonomický.

Ministerstvo školství trvá na tom, že jde pouze o doporučení. „Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol)a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno,“ sdělila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.