Nemocnice omezují operace, novým ohniskem covidu je divadlo F. X. Šaldy

Podobně budou postupovat i nemocnice v Liberci, Jilemnici, České Lípě i Tanvaldu. „Čísla jsou daleko větší než včera. Situace není dobrá,“ sdělil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.



Podle něj je priorita, aby bylo postaráno o ty, kteří jsou ohroženi na životě. Sobotka věří, že elektivní péče nebude dramaticky omezena. „Může se stát, že dojde trochu k útlumu,“ dodal Sobotka.



Momentálně leží v nemocnicích v kraji ve vážném stavu kvůli koronaviru padesát lidí. „Máme ventilátory, přístroje, ale hrozí, že nebude dostatek personálu,“ dodal Sobotka.



Musí se podle něj také řešit problém s lidmi, kteří se vrací z nemocnice a vyžadují domácí péči.

Během úterý přibylo v kraji 276 potvrzených případů covidu-19. Jde zatím o nejvyšší číslo po dobu trvání pandemie. Nejhorší situace je v okrese Liberec.

Přibývá i nakažených v rizikové skupině nad 65 let

Podle ředitele krajské hygieny Vladimíra Valenty přibývá i počet nakažených v nejrizikovější skupině nad 65 let. „Dosud to bylo kolem pěti procent, teď už je to přes devět,“ dodal Valenta. Právě starší lidé jsou podle něj nejčastěji hospitalizovaní. Stále je to ale podle něj nejméně v celé republice.

„Tím, že se nám daří s vypětím všech sil a použitím všech nástrojů, lidských kapacit a výpočetních programů vytrasovat a vyhledat ty mladé, kteří jsou stále dominantní skupinou a činíme u nich opatření, tím je starší skupina ještě do jisté míry chráněná,“ sdělil dále ředitel. Podle něj ale takto nejsou schopni pracovat do nekonečna.

„Máme své stropy, jak technické, tak lidské. Pokud se týká lidských, tak ty už jsou dávno překonané. Nicméně se to stále ještě daří. Proto výskyt v Libereckém kraji stále ještě není hodnocen jako komunitní,“ vysvětlil Valenta.

Největším ohniskem je divadlo

Momentálně je největším ohniskem nákazy Divadlo F. X. Šaldy, které je na dva týdny zavřené. Podle ředitele zde bylo otestováno kolem dvou set zaměstnanců, z toho devadesát pozitivně. „Dalších čtyřicet lidí se bude dále testovat. Očekáváme další nárůst,“ dodal Valenta.



Nejvíce případů je nyní v souboru opery, orchestru i mezi techniky. Několik případů se objevilo v činohře a baletu. Tři případy se vyskytly i mezi obecenstvem z prvních řad.

Podle Valenty je pravděpodobné, že se lidé nakazili právě v divadle. „Byli to v jednom nebo ve dvou případech lidé v důchodovém věku, kteří nikam nechodí a šli jen do divadla na operu Jakobín,“ dodal ředitel hygieny.



Podle něj je důležité, aby lidé dodržovali vládní nařízení a nesnažili se je obcházet, nesvolávali „covidové party“ a kromě nařízení se řídili zdravým rozumem.

„Chci apelovat na lidi, aby se nad tímto zamysleli, jinak ten obranný systém, který zatím drží covid v nějakým mantinelech, padne. Nebudeme schopni trasovat, zahltí se nemocnice a my budeme řešit to, co řešili na jaře v Itálii,“ varoval ředitel. „Lidé, neblbněte!“ parafrázoval Valenta na závěr svého apelu starý výrok.

Od začátku října hygienici evidují v kraji 865 případů. Podle údajů ministerstva zdravotnictví je v kraji 1559 aktivních případů. V souvislosti s koronavirem v Libereckém kraji zemřelo už jedenáct lidí, z toho čtyři za poslední dva týdny.