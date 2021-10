Pacienty z Podkrkonoší vyšetří nová rezonance, chybí však personál

Momentálně touto moderní diagnostickou technologií disponují už všechny páteřní nemocnice v Libereckém kraji.

„Po více než šestiletém úsilí se konečně naplnil další sen jilemnických lékařů,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Kalenský. Podle něj je k pořízení přístroje vedl trvale rostoucí počet požadavků a především dlouhé čekací doby v jiných nemocnicích. Pacienty musela dosud nemocnice posílat na vyšetření pomocí magnetické rezonance například do Liberce, Jablonce, Mladé Boleslavi nebo Pardubic.

Podle primářky radiodiagnostického oddělení Ivany Maškové jsou ohlasy od pacientů velice pozitivní. „Hlavně místní kvitují, že nemusejí za tímto vyšetřením dojíždět,“ dodala. Čekací doby na vyšetření jsou podle ní momentálně jeden až dva týdny.

„Počítám, že časem se prodlouží. Ale do jaké míry, nedokážu odhadnout,“ poznamenala primářka. Zatím zde vyšetřují kolem šesti nebo sedmi pacientů denně, ale do budoucna by se tento počet měl zvýšit na deset. Pracoviště funguje v jednosměnném provozu a zřejmě to tak i zůstane. Na jeho rozšíření podle primářky totiž zatím chybí personál.

„Momentálně jsme docela v krizi, ale navázali jsme spolupráci s několika zkušenými lékaři, kteří nám budou díky teleradiologii aspoň v počátku vypomáhat, a tím způsobem zajistíme provoz oddělení,“ vysvětlila Mašková.

Přístroj za 26 milionů

Dostatek personálu se stále nedaří najít. „Doufáme, že náš magnetický přístroj někoho přitáhne,“ dodala. Nejčastější vyšetření budou neurodiagnostická, tedy vyšetření mozku a páteře. „Určitě nebudeme dělat vyšetření prsu a srdce, což už jsou vysoce specializovaná vyšetření, která se dělají tam, kde už funguje navazující terapie,“ doplnila Mašková.

Za magnetickou rezonanci zaplatila nemocnice 26 milionů. Dalších deset milionů stála rekonstrukce části diagnostického oddělení. Nemocnice si všechny náklady hradila sama.

U příležitosti slavnostního zahájení provozu rezonance došlo také k podpisu smlouvy mezi sdruženým zařízením Nemocnice Jilemnice a Nemocnice Semily (MMN) a Libereckým krajem. Ten se tak stal dalším akcionářem nemocnic, které doposud vlastnila pouze města Jilemnice a Semily. Liberecký kraj zaplatí za 16,75 procenta akcií 187,5 milionu korun.

„Cena akcií bude postupně splácena v dohodnutých splátkách po dobu osmi let,“ sdělil krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter. MMN už mají připraveny projekty na modernizaci areálů zhruba za šest set milionů. V Jilemnici by měla být soustředěna akutní péče, v semilské nemocnici následná péče a rehabilitace.

Jilemnická a semilská nemocnice poskytují péči zhruba pro 100 tisíc obyvatel Jilemnicka, Semilska, Jablonecka, Vrchlabska, Novopacka a Jičínska.