Stovky lidí chtějí stavět, Liberec jim roky brání přípravou územního plánu

Už celých osm let chodí Hana Bůžková na libereckou radnici s prosíkem. Nejdřív za úředníky, teď i na zastupitelstvo města. Vlastní pozemek, na kterém si chce pro sebe a syna postavit domek. Ale nemůže. Musí čekat na nový územní plán, který je stále v nedohlednu.

„V roce 2011 mi řekli, ať si počkám dva roky. Pak že už budu smět stavět. Ale pořád se nic neděje. Parcela je rovinatá, jsou tam zavedeny všechny inženýrské sítě, voda, elektřina, plyn. Může se tam kdykoliv začít stavět. Pořád se chodím ptát, kdy to bude. Je mi šedesát a ráda bych se dožila toho, že si domek postavíme,“ svěřila se paní Bůžková.

Její žádost o změnu územního plánu ale zastupitelé odmítli. Paní Bůžková přitom není jediná. Na neschválený územní plán doplácejí stovky Liberečanů.

Na povolení čeká devět let

„Také chci stavět pro syna, žádost o změnu územního plánu jsem podal před devíti lety. Na radnici mě pořád ujišťovali, že až se dostaví nová silnice z Kunratic do Jablonce, nebude problém. Ten pozemek je určený k bydlení, ale stejně tam stavět nemůžeme, protože není schválený nový územní plán,“ uvedl další z nespokojených občanů Petr Hostaš.

Ani on neuspěl. Město totiž žádosti občanů o změny ve stávajícím územním plánu odmítá schvalovat, i když nejsou s ničím v rozporu. Schvalují se pouze takzvané strategické změny, tedy žádosti velkých investorů a firem a ty, které si vymíní samo město.

„Je to špatně. Leží tu žádosti od občanů, které jsou zcela v souladu s novým územním plánem. Nikdo proti jejich záměru neprotestuje, není tam jediný problém. Navrhovali jsme, aby se těmto lidem vyšlo vstříc, ale není ochota. Přitom o nic nejde. Přípravu nového územního plánu by to nijak nenarušilo,“ uvedl zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Ať si lidé počkají, vzkazuje primátor

Jeho návrh ovšem koalice nejprve smetla ze stolu a při dalším zasedání zastupitelstva už ani neumožnila jeho zařazení na program jednání.

„Město potřebuje asi tisíc změn stávajícího územního plánu, jejichž absence brání lidem stavět domovy nebo městu zlepšovat žití. Takže buď si všichni ještě tři roky počkají na kompletní nový územní plán, nebo se budeme zabývat pár desítkami požadavků a ty další už nestihneme dodělat. V roce 2022 končí definitivně platnost stávajícího územního plánu a návrh nového bychom pak mohli vyhodit, protože by se nestihl schválit,“ zdůvodňuje primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Opozice ale odmítá, že by úředníci nestihli vyřídit žádosti občanů a vedle toho dodělat nový územní plán. „Pořízení takové změny znamená pro úředníka vypravení zhruba čtyř listů papíru velmi triviálního obsahu. Nic víc,“ tvrdí zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).

„Uzemní plán se tu připravuje od roku 2008. Jsou tu věci, které nikomu neublíží, jen se to lidem zbytečně blokuje. Někteří se možná realizace svých záměrů ani nedožijí,“ dodal Josef Šedlbauer (ZpL).

Podle opozice je pak výsměchem i to, že samo vedení města si teď vymyslelo dalších sedm změn, které nebyly součástí veřejného projednání. Jde o koridor pro případnou lanovku z Lidových Sadů do Bedřichova, parkovací dům ve Fibichově ulici, rozšíření zoo do prostoru bývalého amfiteátru, zřízení parkoviště u Liebiegova paláce, nové sídlo záchranné služby v Rochlicích, umístění točny tramvaje u areálu LVT a stavbu náplavky u krajského úřadu.