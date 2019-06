Pivní bar má velké potíže. Provozovatel říká, že pyká za chybu úředníků

Provozovatelé chtějí, aby byla budova Azylu v územním plánu uvedena jako takzvaná funkční plocha smíšená centrální. Pokud by se tak nestalo, kulturní akce by se v klubu konaly vlastně nelegálně.

Za změnu plánu se postavila i petice odeslaná na magistrát. Za necelých čtrnáct dní bar podpořilo 855 lidí.

Provozovatel Azylu Jan Horáček říká, že je klub zatlačen do rohu. „Nejhorší na tom je, že na radnici už dávno přiznali, že je to v územním plánu omylem zapsáno jinak, ale nikdo s tím nic nikdy neudělal a doteď nedělá. My jsme tlačeni do kouta a neustále přichází stížnosti, že tady provozujeme věci, které nejsou povolené,“ vysvětluje Horáček.

„My přitom jenom chceme napravit chybu, která se stala na začátku a kterou udělali předchůdci dnešního vedení města,“ dodává.

„Teď vlastně kvůli této chybě nemůžeme nic. Když já tady udělám oficiální koncert, tak přijdou policisté, stavební úřad a další a budou řešit, že to není zkolaudované. Dostaneme pokuty a podobně. Jsme prostě v úzkých,“ říká Horáček.

Podotýká, že ho velice těší podpora lidí podepsaných pod peticí. „Ani ne za čtrnáct dní přišlo 855 podpisů. A to nebyla online petice, protože ta nemá takovou váhu. Ale lidé museli přijít a podepsat to ručně. To je bomba a jsme za to moc rádi,“ doplňuje provozovatel.

Změny přijdou až za několik let

Materiál týkající se změny územního plánu budou ve čtvrtek projednávat liberečtí zastupitelé. V dokumentu se však doporučuje, aby se sice pozemky zapsaly jinak, ale až v novém územním plánu. Lhůta toho starého ovšem vyprší až v roce 2022.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka chce podobnou změnu nechat zapsat až tisíc lidí a radnice chce měřit všem stejně.

„Tohle není jen o klubu Azyl, to je jedna z tisíce změn. Ti lidé také říkají, že někdo pochybil a čekají deset dvanáct let, až budou moci stavět nebo podnikat. Chceme měřit všem stejně a všechny tyto změny udělat najednou v novém územním plánu. To, že uznáváme, že se v klubu Azyl může podnikat, je již pět šest let zaneseno v návrhu nového územního plánu. Můžeme se sice bavit o tom, zda má tento podnik celoměstský význam a dát mu přednost ještě před novým územním plánem, ale když jednou zvedneme ruku, mohou přijít desítky dalších a domáhat se spravedlnosti,“ vysvětluje Zámečník.

Podle primátora by krajské město mohlo mít nový územní plán v první polovině roku 2021.