Liberecké metro neožije, nové toalety budou v buňce

„Chybějící veřejné toalety se v top deseti nejvíce vnímaných problémů v Liberci ocitly dokonce na třetím místě,“ podotkl primátor Jaroslav Zámečník.

Podle něj by se situace měla zlepšit počátkem léta příštího roku. Radnice plánuje zřízení dvou bezbariérových záchodků v centru města.

„Službu veřejných toalet suplují za město do velké míry veřejné instituce nebo soukromá obchodní centra. V době jejich uzavření, mezi osmou hodinou večerní a osmou hodinou ranní, není možné je využít. Na základě dlouhodobých podnětů občanů předložila Kancelář architektury města záměr provedení pohotovostních toalet v provedení antivandal. Čili měly by být odolné proti poničení a otevřené budou nonstop, dvacet čtyři hodin denně. Platit v nich půjde jak mincemi, tak kartou,“ přiblížil Zámečník.



První z plánovaných záchodků bude umístěn v atriu obchodního domu Plaza, ze kterého je východ podloubím na náměstí Dr. E. Beneše. Druhé veřejné WC se vrátí na Soukenné náměstí, kde kdysi toalety byly v podzemí a přezdívalo se jim liberecké metro.

To však zůstane i nadále zavřené, veřejné toalety budou kousek od vstupu. Zvenku budou mít podobu vzdáleně připomínající stavební buňku. „Měl by to být ovšem příjemný design. Nebudou to rozhodně žádné toi toiky. Moduly by měly být větší a příjemnější a také bezbariérové, aby tam mohli zajet i vozíčkáři,“ nastínil primátor.



Bezbariérovost je ostatně jedním z důvodů, proč se město nechystá obnovit původní toalety v podzemí na Soukenném náměstí, ale volí raději jejich umístění v buňce na chodníku.

„Dnes normy vyžadují bezbariérovost. Jakmile tam je nějaká překážka, tak to nedostane stavební povolení. A u původních záchodků jsou prudké schody do podzemí. Osobně by se mi líbilo, kdyby se obnovily, ale to by znamenalo totální přestavbu. Kromě nové hydroizolace by tam musel být výtah, a to je otázka několika milionů korun, bez samotné obnovy záchodků. Teď řešíme chybějící výtah u vchodu do obřadní síně krematoria. Náklady se odhadují na čtyři až pět milionů. A to je nadzemní provedení, do podzemí by to bylo určitě ještě dražší,“ vysvětluje Zámečník, proč liberecké „metro“ zůstane i nadále uzavřené.

Toalety na Soukenném náměstí by měly začít fungovat před letní sezonou, v atriu Plazy zhruba ke konci roku. Předpokládaný rozpočet je v případě Soukenného náměstí 1,6 milionu korun a toalety poblíž radnice by měly být o 200 tisíc dražší.

Radnice zároveň tlačí na dopravní podnik, aby zprovoznil téměř rok uzavřené veřejné toalety na terminálu MHD na Fügnerově ulici. Výhledově pak další veřejné WC bude v přízemí Uranu, které se bude předělávat jako zázemí pro sousední autobusové nádraží.