Nechceme tu krabici, zlobí se odpůrci penzionu na historické třídě Liberce

Jen další krabice, která sem nepatří. Takové ohlasy na plánovaný penzion zatím převažují. Ulice patří k nejhezčím ve městě, promenádní třída je vstupem do vilové čtvrti Lidové Sady, která byla před sto lety koncipovaná jako zahradní město. I proto je každý nový zásah vnímán Liberečany velmi citlivě.



Investor Michalis Dzikos chce teď v prázdném prostoru mezi Oblastní galerií a italskou pizzerií, kterou také vlastní, vybudovat malý penzion. Slovo malý je zde skutečně na místě. Moderně pojatá stavba s fasádou z pohledového betonu má směrem do ulice zabrat jen čtyři metry, tedy na šířku jednoho pokoje. Do dvora je pak dům navržen na délku 14,5 metru a na výšku lehce přes 13 metrů. Dohromady v něm má být jen deset lůžek.

„Penzion významným způsobem přispěje k rozvoji cestovního ruchu v Liberci. Navýší se tím ubytovací kapacity v blízkosti botanické zahrady, zoo, tenisových kurtů nebo galerie,“ uvedl v žádosti o výjimku ze stavební uzávěry Dzikos.

Mezi obyvateli ale zatím moc nadšení podoba penzionu nevzbudila. „Nemám nic proti moderní zástavbě. Ale přijde mi, že takhle pojatá stavba patří spíš jinam než mezi historické objekty. Působí to v tom návrhu jako pěst na oko. Očekával bych tu něco skutečně výjimečného, co respektuje původní zástavbu,“ okomentoval Vladimír Smutný, který v této oblasti žije.

Někteří lidé na sociálních sítích jdou ještě dál. Navržený dům přirovnávají k trafostanici, krabičce od zápalek nebo garáži. Mnohem méně hlasů se pak stavby zastává. Proti už se ozvala i Oblastní galerie Liberec, která se zamýšleným penzionem sousedí. Vadí jí šířka domu, která nerespektuje poměry dané okolní zástavbou.

„Zástavba má vždy širší průčelí, tady to odpovídá spíše domu pro zástavbu v proluce, což není tento případ. Pro Masarykovu třídu se nehodí ani celoprosklená plocha do ulice, není to tradiční ani žádoucí. Toto prosklení se hodí spíš do centra města než na začátek vilové čtvrtě. A zadní roh budovy je jen dva metry od našeho pozemku, což považujeme za rozpor se stavebním zákonem,“ uvedl v připomínkách pro magistrát ředitel Oblastní galerie Jan Randáček.

Radnice už rozhodla o tom, že výjimku ze stavební uzávěry, která v Liberci platí pro stavbu hotelů a penzionů, žadateli udělí.

Rada architektů se záměrem souhlasí

„Stavební uzávěra se vyhlásila především kvůli tomu, aby se po Liberci nemnožily různé ubytovny pro sociálně slabé, které s sebou nesou spoustu negativních a nežádoucích jevů. Penzion Masarykova ovšem tento případ není, takže není důvod výjimku neudělit,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr.

Se záměrem souhlasí i kancelář architekta města, stejně jako Rada architektů. Ta přesto nechala návrh pocházející z architektonické kanceláře Kuba a Pilař na jaře upravit.

„Konečné řešení musí vyprodukovat architekturu nejvyšší kvalitu s ohledem na detail i řešení veřejného předprostoru. Masarykova třída je pro Liberec velmi významným místem,“ zní zatím stanovisko Rady architektů.