Roky tu už oči neléčí, Liberec teď dostal nabídku koupit bývalou kliniku

Vše, co šlo odmontovat, je pryč. Okna vymlácená, někde se propadá podlaha, na zemi sutiny částečně porostlé mechem. O dům duchů uprostřed zarostlého lesoparku v Machníně se teď znovu začala zajímat liberecká radnice. Obrátil se na ni totiž insolvenční správce zkrachovalé společnosti Sanatorium Machnín. Městu nabídl, aby si ruinu kdysi výstavní vily koupilo.

„Je to poněkud paradoxní situace. Správně máme tento objekt dostat zpátky kvůli nedodržení smluvních podmínek, a ne že my si ho máme kupovat za nadsazenou cenu,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc. Jakou částku by radnice měla zaplatit nyní však odmítl sdělit.

Vila, kterou od hlavní silnice z Machnína na Kryštofovo Údolí dělí mohutná břidlicová hradba s historizující hláskou, pochází z roku 1882. Postavit si ji nechal majitel textilní továrny v Hamrštejně a politik Adolf Schwab. V roce 1955 se opuštěný dům změnil na dětskou oční léčebnu.

Do sanatoria jezdily na dlouhé léčebné pobyty děti z celých severních a části východních Čech až do roku 1999. Pak ji město prodalo Centru léčebné rehabilitace, které zastupovali lékaři Miroslav Samek a Vojtěch Kotek za necelý milion a půl korun, i když hodnota vily byla téměř dvacetinásobná.

Vila se měla vrátit městu za stejnou částku

„Byli jsme tehdy jako opozice proti tomu. Nízkou cenu tehdejší vedení města odůvodňovalo tím, že tam firma bude provozovat zdravotní a sociální služby. Nakonec se nám podařilo do smlouvy dostat dodatek, že pokud se tam nebude deset let nic dít, tak nám dům vrátí, respektive, že si ho odkoupíme za cenu, za kterou jsme ho prodali,“ líčí Šolc.

Kromě totálně poničené vily, kde byla oční léčebna, získal spolek lékařů i menší vilku u vstupu do areálu, která je ale trvale obývaná.

V roce 2001 se vlastníkem vily stala místo Centra léčebné rehabilitace společnost Sanatorium Machnín, kde jako předseda figuroval doktor Samek a jako místopředsedkyně Lucie Knapová. Později tam přibyla i Lucie Krutská, Jiří Bílek, Jaroslav Bureš a další.

Záměr na zřízení zdravotnického a sociálního centra či domova pro seniory však nevyšel. Je přitom otázkou, zda se majitelé o provoz těchto služeb vůbec snažili. Místo toho se totiž objevil i inzerát, že vila je na prodej za 19 milionů korun a to včetně pozemků, které tam vlastní město.

Pozemky kolem vily jsou města

V roce 2009 po kontrole proto město vyzvalo Sanatorium Machnín, aby dům městu zpět prodalo. To se ale nestalo. Mezitím jednatel Miroslav Samek zemřel, majetek přešel na jeho matku, která ovšem záhy zemřela také a firma skončila v insolvenci a následně v likvidaci. Insolvenční správce teď chce zbylý majetek zhodnotit, aby uspokojil věřitele.

„Je otázkou, zda to máme teď kupovat za požadovanou cenu a případně něco vymáhat zpět soudní cestou, nebo počkáme, zda to koupí někdo jiný v dražbě a s ním budeme jednat co dál. Pozemky kolem vily o rozloze asi třicet tisíc metrů čtverečních totiž stále patří městu. I proto by bylo dobré, abychom v tom areálu vlastnili vše. Není ideální představa, že uprostřed našich pozemků bude kdosi jiný něco vlastnit,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

Podle něj by teoreticky mohlo v machnínském lesoparku vzniknout sídlo městských lesů. Ty dnes mají zázemí v bývalém lesním amfiteátru v Lidových sadech, kam se má ale do budoucna rozšiřovat zoologická zahrada. „Nevylučuji ovšem, že bychom to mohli nabídnout i někomu jinému, který by tam provozoval nějakou vhodnou činnost,“ dodal Zámečník.