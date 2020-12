FlixBus přidává spoje, cestující se snáze dostanou do Drážďan či Vratislavi

8:07

Více spojů z Liberce do Prahy, ale také do saských Drážďan nebo z Jablonce přes Harrachov do polské Vratislavi přidá během adventu autobusový dopravce FlixBus. Kapacitu navýší v období od 17. prosince do 3. ledna.