Svatá Zdislava konala zázraky, na jeden čeká i její bazilika

Nikdo s určitostí neví, kdy přesně se patronka Libereckého kraje, svatá Zdislava z Lemberka, narodila. Přesto se už teď Jablonné chystá na oslavu významného jubilea. Rok 2020 se ponese v duchu 800 let od narození Zdislavy, jejíž ostatky v tamní bazilice spočívají od její smrti v roce 1252.

„Oficiální zdroje tvrdí, že Zdislava se narodila kolem roku 1220. Takže to mohlo být i o rok dříve nebo později. To už dnes nezjistíme. Stejně tak nemusel být místem jejího narození Křižanov, jak se uvádí, ale třeba hrad Veveří, kde byl její otec Přibyslav purkrabím. My se sice držíme oficiální verze, ale tak trochu jsme s těmi oslavami začali už letos,“ usmívá se děkan farnosti Pavel Maria Mayer.

Patronku připomíná výstava

V ambitu kláštera je tak od začátku léta výstava, která přibližuje Zdislavu jako skvělou manželku, milující matku i obětavou ženu, která se zasloužila o zvelebení Jablonného, založila tamní špitál a nechala postavit kostel a dominikánský klášter. Je koncipovaná tak, že zaujme jak dospělé, tak děti. Podle Mayera je Zdislavin odkaz aktuální i dnes. Možná víc než jindy.

„Paní Zdislava je patronkou rodiny a manželství. Dnes je řada rodin v krizi, manželství se rozpadají, spousta dětí vyrůstá v neúplných rodinách. Proto sem přichází hodně lidí z rodin, kde to moc nefunguje, mají partnerskou krizi nebo je tam nějaké neodpuštění v příbuzenstvu. A Zdislava skutečně pomáhá. Máme zpětnou vazbu, svědectví těch lidí, že se jim vztahy v rodině skutečně zlepšily, došlo k usmíření, obnově,“ líčí duchovní správce farnosti.

Druhou oblastí, ve které Zdislava podle dominikánů z Jablonného pomáhá, je uzdravení nemocných. Ostatně sama pomáhala pečovat ve špitále o beznadějné případy, k nikomu se neotočila zády.

„Právě její příklad intenzivního, obětavého života, její obětavá láska je inspirací i pro dnešek. Měla otevřené srdce pro všechny chudáky a lidi, kteří byli na útěku. Tehdy i na severu Čech docházelo k nájezdům Tatarů a ona nikoho nenechala venku před branou. A do toho pečovala o své čtyři děti, manžela i hrad Lemberk,“ říká páter Mayer.

Bazilika potřebuje rekonstrukci

Bratry dominikány kromě přípravy oslav jubilejního výročí Zdislavina narození v příštím roce čeká i ryze praktická věc, která už nesnese odklad. Je jí rekonstrukce baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

Naposledy se jedna z předních ukázek barokního stavitelství ve střední Evropě opravovala před svatořečením Zdislavy v roce 1995. Jenže rozměrná bazilika žádá víc.

„Ve špatném stavu je laterna, kterou prosvítá do baziliky světlo z kupole, a tak můžeme pokračovat od střechy dolů. Rozvody elektřiny, osvětlení, vnitřní omítky, oltáře, vnější fasáda včetně soch. Je toho hodně. Zatím to vypadá, že by nám vyšla jedna dotace z evropských fondů, tak to bychom se pak mohli do rekonstrukce pustit. Vstřícný je k nám i Liberecký kraj,“ říká představený kláštera.

Aktuálně probíhá v bazilice demontace varhanních píšťal. Půjdou na renovaci, po které by se varhany měly rozšířit o dalších 40 píšťal.

Dominikáni mají v plánu také novou, audiovizuální expozici o sv. Zdislavě v podzemí. „Začínat by měla v ambitech kláštera. Odtamtud by se sešlo do sklepení kláštera, které je propojené s podzemím baziliky. Takže by se to celé podzemí prošlo a vyšlo by se v bazilice zase nahoru,“ plánuje děkan Mayer.