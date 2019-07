Seniorka po hádce pobodala manžela, dostala sedm a půl let vězení

Šestašedesátiletá seniorka tímto způsobem za zdmi jednoho z panelových domů na jabloneckém sídlišti Mšeno řešila dlouhodobou averzi ke svému o tři roky staršímu choti. Pak se několikrát řízla do zápěstí a chtěla spáchat sebevraždu. Manžel útok ženy přežil, ona ten sama na sebe také.

Rozsudek pondělního soudu ještě není pravomocný. Obě strany sporu se o případném odvolání rozhodnou v zákonné lhůtě. Státní zastupkyně požadovala pro obžalovanou trest při dolní hranici sazby. Ta se pohybuje mezi deseti až osmnácti lety odnětí svobody. Soudní senát ale vyslyšel obhajobu, která viděla trest ještě pod touto mezí.

Žena trpí smíšenou poruchou osobnosti

Předseda senátu Richard Skýba rozhodnutí mimo jiné komentoval tím, že soud vzal v potaz fakt, že obžalovaná dlouhodobě trpí smíšenou poruchou osobnosti, sociální fobií, užívá antidepresiva, měla problémy s alkoholem a několikrát byla hospitalizována v psychiatrické léčebně.

„Jak uvedli i znalci, má sklony jednat iracionálně, takže mluvit o nějakém úmyslu manžela zabít by asi bylo poněkud přehnané. Kdyby jí bylo dvacet pět let, bylo by to něco jiného. Vzali jsme v úvahu, že šlo o pokus vraždy, také věk obžalované a též to, že paradoxně tímto útokem došlo ke srovnání vztahů v rodině. I když to ukáže až čas, nikdo jiný,“ řekl Skýba.

Dušátková u soudu odmítla vypovídat, stejně jako její dva synové. Uvedla pouze, že jí je činu líto a že si příliš nepamatuje, jak se útok nožem odehrál. V přípravném řízení se ale k činu částečně přiznala. V její neprospěch svědčí i její DNA na noži.

Muži zabavila myš a vypla pojistky

K bodání do mužových zad přešla poté, co Dušátková nechtěla, aby manžel hrál na počítači karty a vedl s ní dialog. Podle obžaloby mu nejprve zabavila počítačovou myš a pak vypla pojistky od elektrického proudu. Manžel je zase nahodil, ona zase vypla, až to vyústilo v ono napadení.

Kromě několika soudních znalců z oblasti zdravotnictví vypovídal i poškozený. Uvedl, že manželka vzhledem ke svému psychickému stavu, kvůli němuž byla v invalidním důchodu, i několikrát denně měnila své nálady a vykazovala paranoidní chování. „Už jsem ji ale odpustil a to, co se stalo, je také moje vina, tak z padesáti procent. Měl jsem se o ni více zajímat,“ sdělil soudu pobodaný manžel, který nakonec z napadení vyvázl se zraněními, jenž nevyžadovaly operaci ani delší hospitalizaci.

Podle Radovana Havla, znalce v oboru zdravotnictví, však měl manžel Dušátkové obrovské štěstí. Vražda totiž mohla být dokonaná. „Útok byl veden razantně a byl pro oběť nesmírně rizikový. Hrozilo, že ohrozí vnitřní orgány. Navíc byl veden náhle a nečekaně. Těsně minul podbřišnici,“ dodal Havel.

Je sebestředná a narcistní, říká znalkyně o ženě

Soudní znalkyně v oboru psychiatrie Blanka Holanová popsala obžalovanou jako histrionskou osobu. Tedy, že je sebestředná, narcistní, nezajímají ji příliš osudy lidí kolem sebe.

„Při útoku na manžela jednala ve stavu zlosti, ale její nemoc neměla vliv na její chování. Sama neví, co chce, má kolísavé nálady. Vše, co se děje kolem ní, vztahuje k sobě. Její pokus o sebevraždu byl demonstrativní,“ vysvětlila znalkyně.

I když před soudem v pondělí Dušátková nevypovídala, v přípravném řízení o svém muži mluvila jako o tom, kdo ji zničil život, že měl oči zvířete, držel ji zamknutou doma, trpěla bezmocí, měla z něho strach a jejich manželství byla dlouhodobá krize a ponorková nemoc.