Golf už není jen pro bohaté, tvrdí provozovatelé vyhlášeného golfového areálu

Vyhráli jste kategorii Nejoblíbenější golfový areál v Česku. Jak velký význam pro vás to ocenění má?

Martin Šíma: V ocenění jsme doufali, navíc je to poprvé, co jsme ho vyhráli. Z hlediska marketingu je to fajn a trofej dáme do vitríny, až dokončíme předělávku restaurace v přízemí. Nemyslíme si, že nám to zvýší návštěvnost, ale trošku v to doufáme. Spíš to dodá značce na renomé a trochu ji to posílí.

Jaké jsou další kategorie v soutěži? Tedy kromě nejoblíbenějšího areálu?

Martin Šíma: Ještě tam je nejkvalitnější. Tam se většinou také držíme na horních příčkách, loni jsme byli myslím třetí. Letos jsme se tam na medailových pozicích ale neumístili.

Kdo se většinou umísťuje na těch předních příčkách společně s vámi?

Martin Šíma: Většinou je to areál v Pyšelích nedaleko Benešova a pak hřiště Kaskáda u Brna. My jsme se snažili anketu propagovat na našich sociálních sítích, ale bylo to spíš informativní pro naše členy. My jim dáme informaci, že anketa probíhá, ale to, aby zvolili Ypsilonku, už je na nich. Oni musejí ten hlas dát.

Jezdí sem i hráči z pohraničí?

Martin Šíma: Jezdí sem v podstatě z příhraničí. My máme jednu další značku, která se jmenuje Ypsilon Travel, a to je naše cestovka, pomocí které sem chceme přitáhnout hráče ze zahraničí. Cílíme hlavně na Německo a na Dánsko. Na konci února jedeme právě na jeden dánský veletrh. Většinou sem tak jezdí z příhraničí, normálně si zahrát, nebo přijedou i z větší dálky, třeba na nějaký pobytový balíček.

Viděla jsem, že v přízemí je staveniště, přestavujete na příští sezonu?

Martin Šíma: Plánujeme pořídit dalších šest bugin, ale ty by se nám za současného stavu nevešly dolů. Takže tam předěláváme rozložení skříněk a trochu to tady musíme přeskládat.

Máte nějaké plány i venku?

Martin Šíma: Plány tady jsou, tím nejzásadnějším je teď posílení závlahového systému hřiště, což je taková věc, kterou hráči sice neuvidí na první dobrou, ale měla by pomoct k tomu, že tráva pak v teplých letních měsících zůstane delší dobu zelenější. Pak asi budeme dodělávat nějaké cesty, spíš jen tak zkrášlovat. Pak je ještě v plánu fotovoltaika, už máme zažádáno o dotaci, takže uvidíme, jak se to vyvine.

Všimla jsem si, že tady máte golfové muzeum.

Martin Šíma: Je to krásná věc. Všechny artefakty patří jednomu našemu členovi, panu Hofmanovi, a ten má doma ještě spoustu dalších věcí, celé je to jeho sbírka. A funguje to tak, že je to tady otevřené v podstatě kdykoliv pro návštěvníky. Kdo chce, tak se může jít podívat, protože vstupné je tam dobrovolné. Jiné využití pro to muzeum ale zatím moc není, jako že by nám sem jezdily davy turistů a plné autobusy, tak to se úplně neděje.

Martin Trita: Je to vlastně druhá největší sbírka golfových historických artefaktů v Evropě, ta první je v kolébce golfu v St. Andrews ve Skotsku. Takže ta unikátnost a velikost naší sbírky je v tomto ohledu dost významná, protože jinak v Česku nic podobného není.

A co plánujete letos?

Martin Šíma: Přibývají nám turnaje v kalendáři, pravděpodobně zde budeme hostit finále družstev mládeže v polovině srpna. Jinak náš klasický Fojtecký drak pokračuje dál.

Martin Trita: Právě Fojtecký drak se nám daří. Obliba mezi našimi členy roste, což nám říká i obsazenost jednotlivých turnajů. Kapacita totiž samozřejmě není nafukovací. A na základě toho i teď hledáme modely dalších klubových turnajů, které bychom do kalendáře mohli přidat.

Jezdí vám sem i slavné osobnosti?

Martin Šíma: Jezdí sem hodně Roman Šebrle, a když je tady větší turnaj, tak sem většinou zavítá tak jednou dvakrát za sezonu.

Martin Trita: Je potřeba dodat, že mezi sportovci je golf vlastně nejpopulárnější druhý sport. Nic nepřevažuje tolik jako právě golf, takže spousta fotbalistů, hokejistů, házenkářů nebo tenistů hraje golf jako druhý sport. Doporučují to i fyzioterapeuti.

Vychováváte si tady další generaci golfistů?

Martin Trita: To nás poslední roky hodně baví, právě děti, výchova a příprava talentované mládeže. Pustili jsme se do toho s větší mírou a je to pro nás jedna z priorit, protože výchova mládeže tady byla v omezené míře a nebyl na to kladen důraz. A my dva jsme se proto rozhodli, že si chceme vychovat nové mladé golfisty. Je tady sice pořád ta bariéra předsudků, že je to sport jen pro vybrané a bohaté, ale z patnácti dětí jsme se v loňské sezoně dostali přes padesát, takže doufáme, že naše členská základna bude stále růst. A snažíme se to podporovat, takže s nimi jezdíme na turnaje, máme tady super trenéry, kteří se o ně starají a vedou je. Je to krásné, když se tady v sezoně pak zase začnou objevovat rodiny s dětmi a vidíte osmileté dítě, které přijede se svojí maminkou a dědečkem, jdou spolu na hřiště a mají možnost si zahrát proti sobě.

Pořádáte pro děti nějaké další akce?

Martin Trita: Pořádáme pro ně sérii malých turnajů, které říkáme Fojťáček, hraje se na devět jamek, tedy na polovinu hřiště. Letos v sezoně by jich mělo být asi šest. Do toho děláme výkonnostní kempy a letní příměstské tábory. Saháme i do jiných sportů, v minulém roce jsme měli pilotní projekt, který jsme nazvali „Golf - druhý sport na celý život“, a jsme ve spolupráci s FK Jablonec, s Bílými Tygry a s florbalisty z FBC, kdy sem vlastně každý týden jeden ročník z daného klubu přijede včetně celého realizačního týmu, tedy trenérů, fyzioterapeutů a podobně. My se jim tady dvě tři hodiny věnujeme právě proto, aby měli tu zkušenost a golf si vyzkoušeli, aby poznali prostředí. Motoricky jsou na tom totiž děti tak dobře, že sem přijedou, vezmou do ruky hůl a ve většině případů jim to jde a baví je to. A je krásné sledovat, když přijedou třeba ve čtvrtek a už na hřišti se domlouvají, a pak je tady v neděli vidíte, že si to přijedou zkusit i samy. My jim chceme dát ten impulz, aby měly pozitivní vztah k tomuto sportu. V tom plánujeme pokračovat.

Závěrem, na co se v tomto roce těšíte?

Martin Trita: Já osobně na začátek sezony. Až se v klubovně a na hřišti začnou objevovat lidi, těšit se. A my se snažíme pro ně připravit sezonu tak, aby se jim líbila.

Martin Šíma: Ono je to tak, že v srpnu už toho má člověk dost a těší se, až sezona skončí, ale pak je to takové smutné, a naopak se začne těšit, až to zase začne.

Martin Trita: Loni jsme poprvé udělali i akci přes Vánoce, protože nám oběma lidé chybí, takže jsme pozvali naše členy na svařák a na cukroví před libereckou radnici. Určitě v tom budeme pokračovat.

