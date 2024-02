Fotograf má kvůli úřadům otevřeno jen jednou za čtyři roky a na 10 minut

Koubkův ateliér zdobí kuriózní otevírací doba už sedm let. „Dostal jsem tehdy echo, že po Jablonci chodí kontroly z živnostenského úřadu a kontrolují cedulky. Nevěděl jsem, co na ni napsat. Volal jsem na tři úřady a dozvěděl jsem se, že tam mám mít otevírací dobu. Ale jak má vypadat, to mi nikdo neřekl,“ vzpomíná fotograf, který pracuje v ateliéru nebo v terénu po telefonické či internetové dohodě s klienty.

„Šel jsem podnikat proto, aby mě nikdo nenutil sedět na jednom místě po určitou dobu. Tak jsem si na just vybral datum 29. února,“ pokračuje Koubek. „Chápu, že u nějakých provozů, jako je třeba cukrárna, to musí být. Ale mně sem nikdo nepřijde jen proto, že uvidí, že mám otevřeno. Takhle to nefunguje.“

Podle Koubka prý prostý nápis „otevřeno po dohodě“ nestačí. „Na jednom z úřadů mi řekli, že je tam potřeba mít konkrétní čas.“

Zákon nařizuje otevírací dobu

Jeho slova částečně potvrzuje vedoucí Živnostenského úřadu v Jablonci nad Nisou Jitka Prchalová. „Určitě by tam měl mít napsanou nějakou otevírací dobu, pokud za ním chodí zákazníci,“ říká Prchalová a odkazuje na sedmý a osmý odstavec živnostenského zákona.

V nich se skutečně mimo jiné píše: Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat.

„Meritum zákona tím splní, ale úplně v pořádku to asi není. Kdyby přišlo tvrdé na tvrdé, tak to řešíme,“ vysvětluje Prchalová a dodává, že polehčující okolností pro Koubka je, pokud se mu mimo uvedenou pracovní dobu mohou zákazníci například dovolat nebo mu napsat.

Stejný názor má i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), pod které živnostenské úřady spadají.

„Jde-li v daném případě o živnost a podnikatel má zřejmě pevnou, tedy stacionární provozovnu, nikoliv mobilní, měl by mít podle názoru MPO uvedenou provozovnu označenou všemi údaji v souladu s živnostenským zákonem. Rozhodující je, že činnost provozuje jako subjekt živnostenského podnikání, dopadají na něho tedy všechny povinnosti podle zákona, tj. i včetně povinnosti mít uvedenou provozní dobu. A to bez ohledu na skutečnost, že podle dotazu má mít ateliér – tedy provozovnu – otevřenou jen jediný den, a to dnes, 29. února 2024,“ říká na dotaz iDNES.cz Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva.

Absurdní, shodují se zákazníci

Koubek využil svoji nevšední otevírací dobu k focení zákazníků zdarma. Na svém facebooku zveřejnil, že za ním od 17.30 do 17.40 může kdokoliv přijít. „Původně jsem měl, pro zdravotní stav rodiny, v plánu tam jen hodit cedulku „Pro nemoc zavřeno“, ale ne. Poctivě tam budu,“ uvedl k příspěvku fotograf. A lidé skutečně dorazili.

„Přijde mi vtipné, že Martin vymyslel takovou akci. Několikrát jsem se u jeho otevírací doby pozastavila. Je to absurdní nařízení. Myslím, že to hezky využil k příjemné události,“ říká Klára Hembalová, která na focení dorazila s rodinou.

Do Koubkova ateliéru přišel i David Němec, který se o focení zdarma dozvěděl náhodou. „Kolegyně z práce mi napsala, jestli se nechci přijet z hecu vyfotit a podpořit pana Koubka. Je to velmi absurdní, protože dělá profesi, která nevyžaduje pevnou pracovní dobu,“ dodává.