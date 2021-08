Vzpomínání na Nedvěda i falešný Depp. Pod Bezděz se vrátily Hrady CZ

Už příchod do areálu značil, že je tu něco jinak. Majestátní věž Bezdězu letos dohlížela pouze na jedno pódium místo dvou. Ani areál samotný nepůsobil tak nabušeně, jako si věrní fanoušci vybaví.

Samozřejmě nechyběly stánky vonící tu klobásami, tu langoši. Hot dogy se o přízeň praly s trdelníky, o kus dál sváděly souboj žabí stehýnka s belgickými hranolky. I tak ale ubylo velkých atrakcí - Jack Daniel’s, který se jindy pyšní upraveným tahačem, se spokojil se stanem.



To hlavní se ale odehrávalo na pódiu. A začalo se mezinárodně. Páteční program odstartovali energičtí No Name. Slovenskou partičku kolem Igora Timka nezastavil ani déšť. A jak se - oproti předpovědím - ukázalo, byli jedinou kapelou, které do rytmu bubnovaly kapky.

Možná až moc věřila předpovědím kapela Mirai, která páteční program zakončovala. Ta s sebou rovnou přibalila dva čluny ve tvaru obří jahody a i když do potopy bylo daleko, vypustila je společně s frontmanem a jednou z fanynek nad hlavy diváků.

Deštivý scénář se nenaplnil ani v sobotu. Pokáčovi, který otvíral program, olizovaly holou hlavu stále ještě letní paprsky slunce. Populární písničkář naservíroval hity jako Mám doma kočku, Úplně levej nebo Vymlácený entry. Skoro by se až dalo zapomenout na pandemii, kdyby ji nepřipomněl písní Jsem pozitivní. Závěr vystoupení pak věnoval nedávno zesnulému Františku Nedvědovi a podhradím Bezdězu se z jeviště i hlediště sborově nesly Stánky.

Zpátky do současnosti vrátila diváky, kterých mohlo být nanejvýš sedm tisíc, banda mladých mužů vystupující pod zkratkou UDG. A přivezli i vzácného hosta. „Dámy a pánové, až z dalekých Karlových Varů sem vážil cestu samotný Johnny Depp,“ avizoval frontman kapely a dopředu pozval svého kytaristu Volta. Pravda, delší rozcuchané vlasy měl, brýle také odpovídaly, stejně jako mírně odrbaná bunda. K hollywoodské hvězdě ale muzikantovi chyběly vousy a přebývaly kilogramy.

Podobná divadýlka si odpustil Xindl X, který zazpíval hity jako Chemie, Anděl nebo Na vodě. Při písni Barbína dokonce odhalil během coronapauzy vypracované břicho, načež fanynky propukly v jekot.

Muzikanti čekají, co přijde na podzim

Podobně publikum uvítalo i Sebastiana. „Pauza byla dlouhá. Až jsem trošku zlenivěl,“ přiznal pohledný zpěvák z Liberce. A odkryl, o čem si šuškají muzikanti v zákulisí. „Nejvíc se řeší, co přinese podzim.“

Po setmění obsadili pódium drsní chlapíci. Kapely Visací zámek, Divokej Bill a Rybičky 48 probudily i případné spáče. „Je to boží! Už se těšíme, až s tím covidem půjdou do háje,“ popsal své pocity frontman Divokýho Billa Vašek Bláha. Na závěr koncertu ale zjihl a poslední píseň - Rozárku - odzpíval s malými dcerkami na klíně.

Celý putovní festival, který měl letos pouze dvě zastávky, zakončily ve velkém stylu Rybičky 48. Z někdejších pankáčů jsou plnokrevné rokenrolové hvězdy. Což dokládal mikrofon frontmana Kuby Ryby obalený podprsenkami velikosti větší než malé.