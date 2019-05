Česká Lípa povolila hlučné akce do noci, lidé se nevyspí dva týdny z roku

„Noční klid zkracujeme hlavně kvůli tradičním akcím, kvůli kterým nebyly nikdy problémy. Bez nich si již kulturní život v České Lípě neumíme představit. Navíc se jedná o akce, které jsou organizačně dobře zajištěné. Věřím proto, že i ti občané, kteří se akcí nezúčastní, naše rozhodnutí pochopí,“ obhajuje novou vyhlášku českolipská starostka Jitka Volfová (ANO).

Obecně závazná vyhláška o rušení nočního klidu stanovuje dobu mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní jako čas, kdy se nesmí provozovat žádná hlasitá produkce.

Výjimku z této vyhlášky dostávají pořadatelé zpravidla letních akcí až po schválení zastupiteli. A ti byli letos velmi štědří. Výjimku přiklepli všem žadatelům s výjimkou jediného.

Dvě hodiny spánku jsou málo

„Neakceptovali jsme jen návrh akce Noc s hudbou, kde po nás chtěli, aby noční klid byl jen od 4 do 6 hodin. To se nám zdálo moc krátké, v takovém rozsahu jsme ji nepovolili,“ vysvětlila starostka.

Hlukovou výjimku do dvou hodin dostal například oblíbený multižánrový festival Všudybud, metalový Agressive fest, Večery s hudbou v restauraci U Kocoura v Žizníkově, ale též letní akce pro zaměstnance firmy Fehrer Bohemia na hřišti v Dubici.

Do jedné hodiny ranní budou rámusit Letní kina na hradě Lipý nebo městské slavnosti. Do půlnoci si výjimku vymohli pořadatelé Muzejní noci, Tyjátru na hradě či koncertu kapel Fleret a Pozdní sběr.

Do tří hodin pak zastupitelé udělili jedinou výjimku – silvestrovským oslavám.

Pokud by někdo chtěl výjimku z vyhlášky také získat, musí o ni požádat zastupitele. Doporučuje se ve velkém předstihu. Vzhledem k tomu, že zasedají jedenkrát měsíčně, by se schválení nemuselo stihnout. To se předloni málem přihodilo festivalu Všudybud. Zastupitelé se tak dlouho dohadovali, do kolika hodin nechat festival lomozit, až pro něj málem žádnou výjimku neschválili.

„Bez téhle výjimky by lidi o festival přišli, my bychom ho prostě nepořádali a byli jsme rozhodnutí ho zrušit,“ apeloval tehdy dramaturg Všudybudu Jiří Gottlieber.