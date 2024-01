Moderní centrum roste i přes nepřízeň počasí, heliport zůstává v provozu

Práce v areálu liberecké nemocnice na stavbě nového Centra urgentní medicíny pokračují i přes nepřízeň počasí.

„V tuto chvíli tady máme vykopanou část stavební jámy pro Centrum urgentní medicíny, a potom níž je stavební jáma pro parkovací dům a energocentrum. Teď, jak dovolí klimatické podmínky, mimo zemních prací se provádí záporové pažení, příprava pro výkopové práce na energokanál, který půjde v podzemí z energocentra směrem do areálu nemocnice,“ popsal aktuální situaci hlavní inženýr stavby Petr Šmakl.

Energokanál, který bude zajišťovat energie pro celý areál nemocnice, povede v hloubce dvanácti metrů z nově budovaného energocentra, které bude sdílet budovu s plánovaným parkovacím domem.

„Zásobuje to celý areál. Proto musíme nejdřív postavit to nové, připojit ho, a až ve chvíli, kdy si budeme jistí, že funguje, tak budeme moct odpojit to původní a zdemolovat ho,“ doplnil Šmakl k otázce energocentra. To se totiž musí vybudovat jako první, také z důvodu, že částečně překáží právě výstavbě Centra urgentní medicíny. Podle plánu by tato část stavby měla být hotová do konce příštího roku.

Nad stavbou vyrostou jeřáby

V současné chvíli se také budují základy pro stavby věžových jeřábů, první dva z nich by se měly vztyčit na přelomu ledna a února, celkem by měly být až čtyři. Šmakl ale ujistil, že jeřáby neovlivní funkci heliportu, i když budou dosahovat téměř stejné výšky.

„S úřadem pro civilní letectví máme projednané podmínky pro práci s jeřáby v ochranném pásmu heliportu, na to jsou stanoveny bezpečnostní podmínky. Činnost jeřábů s provozem letecké záchranné služby bude koordinována tak, aby nevznikla žádná bezpečnostní rizika,“ doplnil Šmakl.

Stavbyvedoucí Ondřej Jandejsek dodal, že v případě vzletu vrtulníku dostávají okamžitě zprávu přes GSM bránu na deset různých telefonních čísel. „My práce s tím spojené, ty takzvané výškové práce, které by mohly ohrozit přílet letecké záchranné služby, omezíme anebo zastavíme,“ řekl Jandejsek.

Právě pod heliportem bude končit výše zmíněný energokanál. „Museli jsme kvůli tomu uříznout schodiště na heliport,“ dodal mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Centrum promění areál nemocnice

Pro libereckou nemocnici je Centrum urgentní medicíny nejvýznamnější stavbou za posledních čtyřicet let, která zásadně promění spodní část jejího rozlehlého areálu v centru města mezi ulicemi Husova, Jablonecká a Klášterní. Zahrnuje výstavbu šestipatrového nemocničního pavilonu a budovy energocentra s parkovacím domem pro 330 aut.

Zatím nejviditelnější změnou je v dolní části areálu přemístění vchodu do budovy D, kde je oddělení následné péče, stomatochirurgie, ORL a oční. Vchod je na opačné straně budovy z Kristiánovy ulice. Předchozí byl z Jablonecké a právě tam vyroste nové energocentrum společně s parkovacím domem.

Zemní práce zatím nejsou hotové ani v dalších částech stavby, která rozdělila areál nemocnice na dvě části. V této chvíli je vytěženo zhruba jedenadvacet tisíc kubíků zeminy, tedy zhruba třetina toho co bude potřeba.Stavba bude bez přestávky pokračovat i v zimě, aktuálně tam denně pracuje kolem padesáti lidí.