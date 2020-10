Jablonec odmítl stíhaný BusLine, čas na výběr nového dopravce se krátí

Tak těžké rozhodování před sebou zastupitelé Jablonce už dlouho neměli. Město se totiž ocitlo v situaci, zda má uzavřít smlouvu na zajištění autobusové dopravy s firmou, kterou teď policie obvinila z pletich při veřejných zakázkách. Konkrétně jde o společnost BusLine MHD Jablonecko, která spadá pod BusLine Holding.

Firma teď vozí cestující nejen v Jablonci, ale i do Bedřichova, Janova nad Nisou, Lučan, Pulečného, Rychnova a Nové Vsi nad Nisou. Za tři měsíce jí ale končí smlouva na zajištění dopravy. Uzavřít s ní smlouvu novou ale může být podle právníka města Miroslava Cáka z právní kanceláře AGM Partners riskantní.

„To trestní oznámení je velmi zásadní věcí. Může to ovlivnit plnění smlouvy. Teoreticky se dá očekávat, že firma dostane zákaz účastnit se veřejných soutěží, zákaz uzavírat smlouvy a může tam být i zákaz plnění závazků i u smluv, které už jsou uzavřeny. Na druhou stranu je asi zřejmé, že během dvou let k tomu asi nedojde, tak rychle ten rozsudek nebude,“ popsal Cák při mimořádném zastupitelstvu.

Soutěž na nového dopravce museli zrušit

Radnice má ještě možnost uzavřít smlouvu s jiným dopravcem. Problém je, že nemá s kým. Město sice už na jaře vypsalo soutěž na nového dopravce pro Dopravní spolek obcí Jablonecka na deset let, kterou vyhrála pražská společnost About Me. Jenže proti jejímu výběru se opakovaně stavěla druhá společnost Autobusová doprava Podbořany, jejíž nabídka byla v součtu o více než 300 milionů dražší.

„Město bylo pod neustálým tlakem. Cokoliv udělalo v rámci soutěže, bylo napadeno u Úřadu pro hospodářskou soutěž. A ÚHOS to naprosto extrémně protahoval tak, že jsme nakonec museli soutěž zrušit,“ zdůvodnil Cák.

Radnice tak oslovila na konci srpna napřímo osm dopravních společností, zda nemají zájem o zajištění autobusové dopravy v daném regionu. Kladně odpověděla znovu firma About Me a BusLine MHD Jablonecko. „Vyzvali jsme proto About Me k podání nabídky. Ale v den uplynutí lhůty pro podání nabídek nám About Me oznámil, že nabídku nepodají. Zbyla tak jen společnost BusLine MHD Jablonecko, která je teď ale trestně stíhána,“ řekl primátor Jiří Čeřovský (ODS). Radnice znovu zkoušela vyzvat About Me, zda se nechce přihlásit dodatečně, ale bez úspěchu.

„Ono je těžké pro někoho, kdo provozuje dopravu jinde a nemá tu zázemí, narychlo sehnat autobusy a řidiče v jiném regionu. Na jaře na to ještě čas byl, ale kvůli extrémním průtahům ze strany ÚHOS se ten čas promarnil,“ uvedl Cák.

Zastupitelé před BusLinem varují

Někteří zastupitelé ale před uzavřením dvouleté smlouvy s BusLine MHD Jablonecko varovali. „V obchodním rejstříku o ní nejsou prakticky žádné informace, nejsou tam výkazy o hospodaření. Považuji tuto firmu za extrémně nedůvěryhodnou. A někomu takovému chceme dávat 90 až 100 milionů korun ročně?“ tázal se Petr Klápště (SPJ).

Zastupitelce Michaele Tejmlové (SPJ) rovněž vadilo, že se prosazuje jen BusLine. „Zaznělo tu, že začátkem října se telefonicky obvolávali různí jiní dopravci a někteří měli zájem zde dopravu provozovat. Tak proč o nich nejednáme?“

Podle primátora je ale jedinou skutečnou oficiální nabídkou na papíře ta od firmy BusLine MHD Jablonecko. Zastupitelé ale ruku pro tuto variantu nezvedli. Nakonec po mnoha dohadech rozhodli, že primátor Jiří Čeřovský, jeho náměstek Milan Kouřil a radní Jan Zeman zahájí jednání s jinými potencionálními dopravci, kteří by autobusovou dopravu na Jablonecku od února 2021 převzali.

Zda se to vedení města v tak krátkém čase podaří, není jasné. Zastupitelé chtějí rovněž podat trestní oznámení na Úřad pro hospodářskou soutěž kvůli extrémním průtahům z jeho strany při soutěži na zajištění nového dopravce na Jablonecku.