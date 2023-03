Chris Norman míří do Liberce, bývalý člen Smokie vystoupí na Benátské

„O Benátské jsem slyšel, že je na ní vždy úžasná atmosféra. Těším se, až se o tom přesvědčím na vlastní kůži, a věřím, že si to všichni dohromady užijeme,“ říká Chris Norman.

Normanův hlas je fanouškům znám z hitů jako Midnight Lady či Living Next Door to Alice, jehož českou verzi nazpíval Karel Zich, či duetem se Suzi Quattro Stumblin’ In.

Další úspěšnou českou předělávkou Normanových písní je Mýdlový princ od Václava Neckáře, původně Needles and Pins.

„Jsme rádi, že se nám s Chrisem podařilo domluvit, protože Benátská! s Impulsem je největší český festival mainstreamové hudby. A kdo by u nás jeho hity neznal,“ říká Pavel Mikez, spolumajitel a ředitel festivalu.

Legendárnímu zpěvákovi není Liberec neznámý. V roce 2021 vystoupil v Home Credit Areně společně s velšskou zpěvačkou Bonnie Tyler, která si svou premiéru na Benátské odbyla v roce 2018.

Koncert v liberecké aréně se odehrál ještě v době pandemie koronaviru. I tak na Chrise Normana čekal početný dav obdivovatelů. Fanklub německých divaček jej přivítal plakáty Chris, you are the best. A Chris je nezklamal. Zazněly šlágry z jeho sólové dráhy, ale i z doby, kdy vystupoval se slavnou kapelou Smokie.

Rybičky předvedou Monster show

Kromě Normana vystoupí na Benátské především domácí interpreti. Nově oznámeným jménem jsou Rybičky 48.

„V letošním roce oslavíme dvacet let, a proto odehrajeme pouze dvacet koncertů. Festivaly si proto pečlivě vybíráme, ale na Benátské chybět nemůžeme,“ říká frontman Kuba Ryba.

Do areálu Vesec přivezou svou Monster show plnou speciálních světelných a pyrotechnických efektů. „S kluky z Rybiček mě pojí letité přátelství. Dokonce mi spoluprodukovali jedno album mojí kapely,“ říká spolumajitel festivalu a zároveň frontman skupiny Doctor P.P., Petr Pečený.

„Kuba mi navíc napsal skvělou píseň Jsem dokonalej, která patří na našem koncertě k těm nejúspěšnějším,“ pokračuje Pečený a popisuje letošní program, který osloví široké publikum.

„Nejčerstvěji máme potvrzené právě Rybičky 48, dále Davida Kollera a zcela výjimečně na velkém festivalu vystoupí i Jarek Nohavica. Potvrzenou účast máme také od Mirai, Mňágy a Žďorp, Horkýže Slíže a spousty dalších,“ dodává.

Pavel Mikez doplňuje, že stejně jako každý rok i letos budou v programu připravené tematické dny.

„Rozhodli jsme se, že čtvrteční festivalový den věnujeme našim drahým sousedům. V rámci Slovenského večera tak vystoupí například No Name, Richard Müller nebo Peter Nagy. V sobotu je pak jedna ze tří stagí celý den vyhrazena pro největší hvězdy mladé scény, jako je Viktor Sheen, Sharlota, Yzomandias a další,“ dodává Mikez.

Festival Benátská! s Impulsem startuje 27. července a potrvá až do noci na neděli 30. července.