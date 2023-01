Nevzhledné buňky na libereckém autobusovém nádraží by měly konečně zmizet

Vítěznou firmu by město chtělo najít do konce letošního března. Stavba by pak měla být hotova za 43 týdnů.

„Budeme přestěhovávat celé zázemí registru mimo Uran, tím pádem uvolňujeme celé přízemí,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Registr vozidel podle něj přesunou do budovy S tower, kde jsou už od předloňska přemístěni pracovníci ze sociálního odboru.

Čekárna, odbavovací hala i zázemí pro řidiče vznikne na ploše zhruba tři sta metrů čtverečních. „Pro nás bylo zásadní dostat tam všechny tři složky. Jak provozovatele, tak řidiče a zajistit také v největší možné míře komfort pro cestující,“ sdělil náměstek primátora pro architekturu Jiří Janďourek.

V plánu jsou také toalety, k nimž bude přístup z ulice a budou v nepřetržitém provozu. Maximální cenovou hranici stanovilo město na celou zakázku necelých 142 milionů. Na zázemí pro autobusové nádraží počítá s deseti miliony.

Podle Janďourka hledali v projektu úspory, ale nezdařilo se. „Našli jsme jen drobné položky, které by nepřispěly k výraznému snížení ceny,“ dodal architekt.

Poprvé vypsalo město soutěž na dodavatele stavby v roce 2021, vítěz ale odstoupil. V druhém kole vyhrál Metrostav. Než s ním ale Liberec stihl kvůli různým průtahům na radnici uzavřít smlouvu, dostala stavební firma na tři roky zákaz soutěžit veřejné zakázky. Mezitím vzrostla cena zakázky o desítky milionů.

Nádraží se přesune na Central Station

Zázemí pro autobusové nádraží bude fungovat jen na přechodnou dobu, než se podaří realizovat velký projekt Central Station na hlavním nádraží. To ale může podle Zámečníka trvat deset až patnáct let.

Letos by mělo dojít k zásadnímu posunu. Liberecký kraj by chtěl ve spolupráci s městem Liberec a Správou železnic vypsat architektonickou soutěž na úpravy nádraží.

Na hlavním nádraží by tak měl vzniknout dopravní uzel propojující železniční a autobusovou dopravu. Podmínkou pro uskutečnění projektu je ale zrušení první koleje, která se už léta prakticky nepoužívá. Právě na jejím místě by měl být prostor pro odjezdy autobusů.

Na místě současného autobusového nádraží by pak mělo vyrůst velkokapacitní parkoviště a také byty.

Plány na propojení vlakové a autobusové dopravy existují v Liberci už více než deset let. Jedním z důvodů bylo vyřešit neutěšený stav odbavovací budovy autobusového nádraží. Ve hře byla také varianta samostatné budovy spojené s parkovacím domem, kterou navrhl architekt Petr Stolín.

V roce 2019 projekt převzal Liberecký kraj a nechal jej přepracovat. Na projekt za stamiliony chtějí kraj a město získat dotace z evropských fondů.