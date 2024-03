Sportovní areál ve Vesci patnáct let po MS ožívá, míří sem nejen běžkaři

Zatímco skokanské můstky pod Ještědem od té doby leží většinu času ladem, areál ve Vesci na tom byl díky celoročním možnostem využití o něco málo lépe. Nyní se podle libereckých radních ukazuje jako pevná součást místní volnočasové infrastruktury. „Snažíme se ho udržovat a zlepšovat, zároveň uklízet a chránit před vandaly,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Největší novinkou letošní zimy je spolupráce s Tělovýchovnou jednotou Dukla Liberec, která od loňského prosince zajišťuje zasněžování areálu a výrobu běžeckých stop, což lidé uvítali. „Musím říct, že to bylo fajn. Tratě někdy sice nebyly úplně perfektní, ale to jsem od toho ani nečekal. Bylo to pro mě ušetření času a po práci jsem se nemusel hnát do Bedřichova, když to tady mám za barákem,“ hodnotí tratě jeden z obyvatel čtvrti Vesec.

„Spolupráce s Duklou má podle mě v tomto směru budoucnost. Letošní rok považuji za zkušební. Získali jsme informace, které potřebujeme pro nastavení příští sezony, aby byla efektivní a splnila účel jak pro sportovce Dukly, tak pro obyvatele Liberce,“ dodává Petr Židek, náměstek primátora pro sport a sportovní infrastrukturu.

Od lyžování po fotbalgolf

Asfaltové tratě se v areálu proplétají ve třech okruzích a dohromady měří 10 kilometrů. Lidé je kromě klasického lyžování, bruslení a běhání využívají také například pro výuku dětí na kole. Stále oblíbenější jsou rovněž místní hřiště na discgolf a fotbalgolf.

K možným plánům ohledně pořádání další velké zimní akce, na jejíž popud byl areál vybudován, se staví Šolc skepticky. „Je to o velké politické odpovědnosti. Nepovedené mistrovství okořeněné dlouholetými spory organizačního výboru s dodavateli je zatím silným mementem. Kolegovi Židkovi se ale daří dostávat do Liberce jiné zajímavé akce, což městu reputačně velmi sluší.“

Sportovní areál Vesec se nachází v okrajové čtvrti Liberce. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Za uplynulý rok vybralo město na nájemném z konaných akcí bez služeb přes 616 tisíc korun, což je o 127 tisíc více než za rok předchozí. Mezi významné akce patřily například závody Gladiator Race, Night Run, Avon běh, Mistrovství České republiky na kolečkových lyžích a především pak festival Benátská!.

„O komerční spolupráce stojíme. Tržby z pronájmu vnímáme spíš jako ocenění areálu jako takového. Rozhodně nejsou tak velké, aby zaplatily mzdy lidí a náklady města spojené s areálem, nicméně jsou důležitým zdrojem a jasným signálem, že to prostě není zadarmo,“ zdůrazňuje Šolc.

Naděje pro karavany

Město již dříve avizovalo, že má nápady, jak by se daly rekreační možnosti sportování v areálu s plochou okolo 70 hektarů rozvinout. Zaznělo například lanové centrum, cvičiště pro psí agility, pump track, workoutové hřiště či místa pro karavany. Z celého výčtu se ale zatím pomalu rýsuje jen poslední ze zmíněných možností.

„Samotné povolení karavanových stání je byrokraticky docela náročné. Další rozvojové investice budou předmětem následujících jednání,“ doplnil liberecký náměstek Šolc.

Nedaleko sportovního areálu se nachází oblíbený Vesecký rybník, přezdívaný Tajch, jehož okolí prochází od roku 2022 postupnou úpravou. Před dvěma lety město například umístilo na přilehlou louku netradiční lavičky nebo lehátka a v rámci dalších etap by se měla vybudovat lesní cesta, pěšiny, lávky či nová parkovací stání.